Bárcenas declara que la documentación robada en 'Kitchen' incluye pagos a Cospedal

El extesorero del PP Luis Bárcenas ha declarado este viernes ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga la financiación ilegal del PP, José de la Mata, ante el que ha dicho que la documentación que le robaron en el denominada 'operación Kitchen' incluye pagos a la campaña a la presidencia de Castilla-La Mancha de 2007 de María Dolores de Cospedal.

También ha confirmado que en ellos figuran manuscritos, cuya autoría ha reconocido, que documentan los abonos de OHL (300.000 euros) y Sacyr (200.000 euros), y ha dicho que él siempre pensó que esos papeles ya estaban aportados a la causa porque se los entregó a su abogado, Javier Gómez de Liaño.

Durante algo más de una hora Bárcenas, que cumple condena por el caso Gürtel, ha estado declarando ante el magistrado que investiga la caja B del PP y que le citó después de que el periódico 'El Mundo' desvelase algunos de los documentos robados.

La 'operación Kitchen', presuntamente dirigida por el excomisario José Manuel Villarejo está siendo investigada por otro juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, que indaga sus actividades. El polémico mando policial captó presuntamente al chófer de Bárcenas al que le pagaron con fondos reservados para hacerse con esa documentación sensible que afectaba al PP.

Bárcenas apuntó que la sustracción o copia de los documentos, algunos que no han sido aportados a la causa de la Caja B, pudo haberse realizado en tres momentos. En el primero cuando el chófer los sacó desde la sede nacional del PP en la Calle de Génova de Madrid, cuando se trasladaron al despacho de su entonces letrado, Javier Gómez de Liaño, y cuando Rosalía Iglesias los trasladó a la cárcel en la que estaba de forma preventiva su marido.

Enfrentamiento con Cospedal

Según fuentes presentes en el interrogatorio, hasta en cuatro ocasiones Bárcenas ha aludido a Cospedal con la que mantiene un enfrentamiento personal desde hace años. Según los audios desvelados en su día por Moncloa.com, Cospedal recibió en compañía de su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, en el año 2009 en su despacho a Villarejo. En ese encuentro le ofrecieron hacer trabajos puntuales para el partido remunerados.

Lo que no ha aclarado el extesorero del PP es quién se los robó, pero ha abierto otra posibilidad al decir que siempre pensó que estaban aportados porque se los dio a su abogado, Javier Gómez de Liaño. Por su parte, fuentes jurídicas creen que los nuevos documentos (un total de 27) no aportarán grandes novedades a la causa. No obstante su interés se centra en saber si forman parte de otra batería de documentos hasta ahora inéditos.

Al final de la declaración, en la que Bárcenas solo ha contestado a su abogado, el extesorero del PP ha bromeado con los abogados de la acusación, a los que conminó a que encuentren los discos duros de sus ordenadores, en los que guardaba una copia de los apuntes de la Caja B del PP, y que supuestamente destruyó la formación política.

Según fuentes presentes en la sala en la que se desarrolló el interrogatorio, el juez José de la Mata permitió que al final de la declaración de Bárcenas, que está en la cárcel, y de su mujer, Rosalía Iglesias, ambos pudieran darse un beso, ante lo que el extesorero llegó a decir que no creía que tuviera muchos amantes en la prisión.