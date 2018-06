Aznar se ofrece: "Desde mi posición actual, contribuiría a reconstruir el centro derecha"

El expresidente del Gobierno, José María Aznar, ha intervenido este martes en Madrid durante la presentación de un libro suyo -"No hay ala oeste en la Moncloa" y allí ha realizado una diagnosis de la situación política a su juicio muy preocupante. Aznar ha dicho que "el centro derecha nacional está ahora mismo desarticulado", y se ha ofrecido para ayudar a reconstruirlo: "Desde mi posición actual, contribuiría para reconstruir el centro derecha".

El político ha considerado que el centro izquierda se encuentra en una situación similar a la del centro derecha, y que también necesita ser reconstruido.

Aznar no ha tenido palabras de apoyo hacia el ya expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, a quien eligió como sucesor: "Soy el que era, con mis cosas buenas, las regulares y supongo que también las malas", ha dicho Aznar, quien ha considerado que "en estos momentos el silencio es una irresponsabilidad, pero yo solo estoy con los españoles y con quienes se preocupan por ellos".

El expresidente, quien ha sido acusado este mismo martes por el propio Rajoy de no haberle facilitado el trabajo desde que decidió marcharse de la política activa, se ha mostrado distante con el actual Partido Popular al decir que "no me siento de ningún partido".

El expresidente se ha mostrado a la defensiva contra "aquellos que han intentado manchar mi trayectoria política en los últimos días". Ha asegurado que la mentira está "profesionalizada, y no quiero que salga gratis, quiero que estas acusaciones se conozcan y recuerden".

"La corrupción es un cáncer"

Aznar también se ha mostrado muy contrario a la corrupción, sobre la que no ha mostrado ninguna responsabilidad sino que ha asegurado que "es un cáncer" y que él es capaz de responder por todos sus hechos. Todo ello a pesar de que los grandes casos de corrupción del Partido Popular que han machacado a Rajoy provenían de su época.

Por otra parte, las respuestas a este discurso no han tardado en venir. Por ejemplo con Borja Semper, portavoz del PP en el Parlamento Vasco: