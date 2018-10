Aznar sobre el golpe de Estado en Cataluña: "Alguien tiene que decir hasta aquí hemos llegado"

"Alguien tiene que decir que hasta aquí hemos llegado, porque el golpe está en marcha y hasta que no se resuelva, España seguirá atascada", ha declarado José María Aznar en esRadio. "Los nacionalistas han sido desleales. Nosotros en el Majestic hicimos lo que teníamos que hacer. Fue un buen pacto, para España, no para una parte de España y funcionó y por eso el PP ganó las elecciones de 2000 por mayoría absoluta. No debemos arrepentirnos de haberlo intentado". Aznar cree que el problema está en la deslealtad del nacionalismo, "hay una tradición insurreccional de ese nacionalismo, y ahora está ocurriendo lo mismo que en el 34", añade el presidente de Faes.

Si aplicaría el 155, Aznar se remite a lo explicado por Pablo Casado el lunes. "Hay una ley de partidos que hay que aplicar, y si hay partidos que promueven o apoyan un golpe de Estado o apoyan la violencia, lo normal es que se les retire las subvenciones, el problema es que ahora son los golpistas quienes sustentan a este Gobierno".

Sobre el futuro del PP se muestra optimista. "La elección de Pablo Casado es muy importante para el centro derecha español. Ha logrado frenar la sangría de votos y ha empezado la recuperación. Yo viví una cosa muy parecida. La base social del PP estaba desconcertada y desperdigada, la llegada de Casado ha sido determinante, está en situación de optar a ser el partido más votado.