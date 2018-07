Aznar critica el "ejercicio de desmemoria" de Cospedal y Sáenz de Santamaría

José María Aznar ha evitado apoyar a alguno de los candidatos a la presidencia del PP, pero si hay que interpretar lo que ha dicho y lo que no ha dicho, el expresidente parece más cerca del discurso del Pablo Casado. Y no porque lo haya respaldado, que no lo ha hecho. Pero Aznar ha asegurado en Onda Cero que "resulta sorprendente escuchar algunas cosas que se escuchan" en referencia a Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal. Aznar ha recordado que las dos formaron parte de su Gobierno y Casado, no.

"Hay personas que se han dedicado a enterrar una historia no mala del PP, sino buena, y que además han participado en ella me parece un ejercicio desmemoria", ha dicho a preguntas del periodista Carlos Alsina. "Las cercanía no las marco yo. Yo estoy donde estaba".

Aznar ha irrumpido en la campaña a la primarias del PP a dos días de las votaciones del 5 de julio. El ex presidente ha revelado que no se ha inscrito para participar. "Creo que mi posición como ex presidente del PP y del gobierno es estar al margen al proceso. Lo que necesita España es un proyecto de futuro y el PP tiene que ofrecerlo", ha asegurado. Sobre el sistema de elección de doble vuelta -primarias y después elección de compromisarios en el congreso-, Aznar ha asegurado que "los militantes tengan la voz y que decidan me parece bien".

Aznar se ha resistido a respaldar expresamente una candidatura, a pesar de que se le vincula recurrentemente con Casado. Y ha insistido en que está donde siempre ha estado. "El problema de los candidatos en su relación conmigo es una cuestión relativa a los candidatos. Yo estoy donde he estado siempre", ha afirmado.

Lo que sí ha dicho una y otra vez es que el PP necesita iniciar un proceso de refundación. El ex presidente, como ya dijo después de la moción de censura, ha explicado que el centro derecha español necesita refundarse y que si el PP no lo hace, otros partidos como Ciudadanos capitalizarán esa refundación.

"Hay candidatos que dicen que el PP está en peligro de extinción o que los principios se han abandonado en el Gobierno", ha recordado. "Lo que definía al PP se ha difuminado y eso ha provocado el desconcierto de electores, votantes y militantes. Lo que salta en el PP debe servir para refundar el partido y que vuelva a ser una fuerza política útil, de Gobierno y que el centro derecho vuelva a unirse", ha añadido.