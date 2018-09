Trifulca entre Aznar y Rufián: "Es usted el representante de un partido golpista"

El expresidente José María Aznar ha mantenido un duro enfrentamiento dialéctico con el diputado de ERC, Gabriel Rufián durante la comisión de investigación del Congreso sobre la presunta financiación irregular del PP. Un 'cara a cara' plagado de reproches y acusaciones mutuas, que han obligado a intervenir en numerosas ocasiones al presidente del órgano parlamentario, Pedro Quevedo (Nueva Canarias).

"Usted es el representante de un partido golpista que quiere acabar con el sistema constitucional. Tiene representantes en prisión acusados de rebelión, enfrentamiento a la autoridad y violencia", le ha espetado Aznar al diputado independentista catalán. "Son ustedes reincidentes. Dieron un golpe contra el Gobierno de la República y lo perdieron. Pero ahora han querido dar otro golpe y tienen a sus principales dirigentes en prisión porque quieren romper el orden constitucional", ha proseguido.

Con continuas interrupciones por parte del portavoz de ERC, Aznar ha acusado a los independentistas de haber "fraccionado a la sociedad catalana". "El orden constitucional que ustedes quieren pulverizar es el que les permite estar aquí", le ha recordado el expresidente del PP mientras el diputado Fernando Martínez-Maíllo protestaba desde su mesa.

"No tiene vergüenza, defiende un partido fundado por golpistas del año 36", le ha reprochado Rufián, quien portaba una camiseta en memoria del cámara asesinado en Irak, José Couso. El diputado independentista también ha sacado a colación la polémica boda de la hija de Aznar en El Escorial, donde estuvieron presentes varios políticos y empresarios imputados por corrupción.

Entre ellos, los propios cabecillas de la trama Gürtel, como Francisco Correa. "Eso no era una boda, sino un cártel", ha espetado Rufián. Aznar ha negado en varias ocasiones conocer o haber "contratado" a Correa. "Dígame una sentencia en la que se diga que la boda de mi hija fue pagada de forma extraña", ha concluido. "El parlamentarismo y el histrionismo están enfrentados. No siga por ese camino, porque no le va a ir bien", le ha recomendado Aznar a Rufián. "Espero verle algún día en una corte internacional de derechos humanos", ha concluido el diputado catalán.

"No tengo que pedir perdón"

En lo que se refiere estrictamente al caso Gürtel, el expresidente ha insistido en que el PP era "partícipe a título lucrativo", por lo que el partido "no sabía lo que estaba pasando" y ha reiterado que los hechos se ceñían únicamente a dos municipios de Madrid.

También ha dicho no tener que pedir perdón por los casos de corrupción que han afectado al PP durante su etapa al frente del partido (de 1990 a 2004) y ha recalcado que nunca ha sido imputado o llamado por un tribunal para comparecer como testigo. Asimismo, ha insistido en que ninguno de los miembros de su Gobierno está "condenado" por cuestiones relativas a su función política.

El expresidente del Gobierno ha entrado a la comisión acompañado por el actual presidente de los populares, Pablo Casado, de la portavoz parlamentaria, Dolors Montserrat y del secretario general del partido, Teodoro García Egea.