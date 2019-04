La candidata del PP de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido este miércoles que estaría dispuesta a gobernar con un 'pacto a la andaluza' y ha defendido que todos los partidos que quieran remar serán sus "aliados".

En un desayuno informativo, organizado por Europa Press, la aspirante del PP ha señalado que el pacto de Andalucía es "bueno" aunque ha hecho hincapié en que "la situación de alarma" de dicha autonomía no es la de Madrid.

La también portavoz del PP de Madrid ha insistido en que no tiene "líneas rojas" a la hora de gobernar pero sí "azules", como "creer con convicción en la Constitución Española, en las autonomías y en seguir siendo parte de Europa" así como en permitir "la libertad" que hace que la Comunidad sea "única".

Para Díaz Ayuso, lo que no sienta bien a la región es "el socialismo", caracterizado por "empobrecer y lastrar". Frente a esto, "tiene la mano tendida" a todos aunque sale "a ganar con una mayoría" que no le impida llevar a cabo sus compromisos.

No niega una posible entrada de Vox en el gobierno

Por otra parte, en cuanto la posible entrada de Vox al gobierno, la 'popular' ha sostenido que ahora no es el momento de tomar esa decisión, ni de repartir puestos, sino que ya se analizará la situación "cuando se abran las urnas". "No digo que no", ha sentenciado.