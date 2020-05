Ayuso augura "disturbios" con un millón de parados en Madrid tras el coronavirus

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha trasladado a Pedro Sánchez sus previsiones sobre el impacto del coronavirus en la región, donde calcula que a final de año habrá "un millón de parados". Ayuso ha dicho que si se toman medidas "arbitrarias" a la hora de poner en funcionamiento la hostelería, bares, restaurantes, que para la región es un motor económico, eso supondrá "disturbios y un problema de orden público"

Así lo ha manifestado durante la reunión de este domingo con el jefe del Ejecutivo y el resto de presidentes autonómicos. Tal y como ha podido saber Vozpópuli, Ayuso ha pedido al presidente del Gobierno que reactive cuanto antes la economía teniendo en cuenta que Madrid "es el 20% del PIB de España" y ha criticado las medidas que se están llevando a cabo, que en su opinión son "un catálogo de restricciones".

Levantamiento del estado de alarma

La presidenta de la Comunidad de Madrid, que continúa siendo la región más afectada por la pandemia, ha pedido una estrategia clara, con menos concentraciones y más autoprotección de las personas. Además, ha instado a Sánchez a levantar el estado de alarma porque, en su opinión, limita los derechos fundamentales.

Sobre el fondo no reembolsable de 16.000 millones para las Comunidades anunciado este sábado por el jefe del Ejecutivo, Ayuso ha pedido que sea "adicional, incondicional" y que "no compute a efectos del déficit y la deuda autonómica". Además, ha pedido a Sánchez que sea algo "incondicional", que sirva para pagar los gastos indirectos y directos del coronavirus pero no para modificar sus impuestos o sus propuestos.

Respecto al endeudamiento, la presidenta ha pedido que no sea a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) sino, como han hecho en otras ocasiones, en los mercados. . "Queremos seguir con una política fiscal baja y no queremos que esto sea un modo también de romper con la autonomía fiscal de la Comunidad de Madrid, que tan buenos beneficios nos han dado siempre", ha dicho en una entrevista con Onda Cero posterior a la reunión.