Ayuso y Maestre se enzarzan en las redes sociales: "Se puede llegar lejos sin ser la mujer 'de'"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue muy aplaudida por su aparición en la final de la Supercopa de España, que se celebró en Arabia Saudí, por aparecer en el césped durante la entrega de premios sin cubrir su cabello y por mostrar parte de sus brazos al llevar las mangas arremangadas. Este gesto fue interpretado como ejemplo de feminismo y símbolo a favor de la igualdad y libertad de la mujer en el país árabe.

Sin embargo, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, fue algunas de las voces que se alzaron en contra del gesto de Ayuso. "Pretender convertirse en la adalid de las mujeres es patético".

Maestre continuó criticando en una rueda de prensa lo que había hecho Ayuso: "Si la presidenta de la Comunidad de Madrid quería hacer algo por las mujeres en Arabia Saudí, el gesto no consiste en aplicar una ley vigente desde septiembre del año 2019, que permite a las mandatarias extranjeras no usar el velo en los espacios públicos. Esto es tan sencillo como utilizar una ley vigente para hacerlo".

"Podía haber utilizado el espacio político y mediático que le dio la Supercopa"

Rita contaba después "lo que podría haber hecho Ayuso" y explicaba: "Por ejemplo reunirse, ir a visitar en la cárcel, sentarse a tomar una café o un té con alguna de las muchas asociaciones de mujeres que en Arabia Saudí pelan para que puedan conducir, para que puedan abrirse una cuenta corriente solas o para que puedan trabajar".

Después le reprochaba a la presidenta de la Comunidad de Madrid que "podía haber utilizado el espacio político y mediático que le dio la Supercopapara reivindicar, para exigir, para criticar que en Arabia Saudí haya mujeres encarceladas por defender derechos que a todas nos parecen de sentido común".

Ayuso "Se puede llegar lejos sin ser la mujer 'de'"

La respuesta de Ayuso no se ha hecho esperar y ha cargado contra Rita Maestre dándole un zasca en toda regla. "Hay otra cosa que también he hecho por las mujeres y no las de izquierda: demostrar que puedes llegar lejos sin ser la mujer de", ha escrito en su perfil de Twitter.