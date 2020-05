Ayuso amenaza a Sánchez con llevarle al Supremo si no le explica por qué Madrid sigue en fase cero

La Comunidad de Madrid estudia denunciar al Ejecutivo de Pedro Sánchez ante el Tribunal Supremo ante la negativa del Gobierno central a dejarle pasar a la fase 1 de la 'desescalada' y por ello se ha activado a la Abogacía General para que prepare el correspondiente escrito, según desvelaron fuentes de la Presidencia madrileña a Vozpópuli.

El recurso se presentaría ante la Sala de lo contencioso-administrativo del TS tras la reunión del próximo miércoles del Ejecutivo de coalición que preside Isabel Díaz Ayuso, aunque no se descarta convocar antes una reunión extraordinaria para tal fin y con este asunto como único punto del día.

El Gobierno no deja a Madrid pasar de fase y seguirá paralizada.No hay explicación técnica.No somos la región que más % de contagio tiene.Estamos preparados.Se arruinan nuestros comercios y cada semana perdemos entorno a 18.000 empleos. Madrid ha cumplido.

Madrid considera que se están invadiendo sus competencias al considerar que cumple con todos los requisitos que exige el Ministerio de Sanidad para pasar de fase. Su queja se centra en que el departamento de Salvador Illa no le ha informado por escrito de las decisiones que afectan a la región: ni la semana cuando se mantuvo a Madrid en fase 0 ni este viernes cuando Sanidad decidió que continúe en la misma situación aunque con menos restricciones, lo que se ha venido a llamar una fase 0,5.

Las citadas fuentes subrayan que Illa se ha limitado a trasladar por teléfono las decisiones de su departamento al consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Por eso, ven necesario que el Tribunal Supremo dirima este contencioso entre administraciones.

Una decisión de esta importancia tiene que pasar por el Consejo de Gobierno madrileño en el que cohabitan PP y Ciudadanos. Fuentes de la formación liberal señalaron a este periódico que aún no hay nada decidido, aunque Ignacio Aguado fue igual de crítico que Ayuso con la decisión de Illa.

La decisión del Gobierno de España no ha sido técnica, sino política. No han presentado ni un solo argumento que justifique que no podamos pasar de fase. Cumplíamos y se han opuesto. Están condenando a miles de madrileños a la ruina y destruyendo el motor económico de España.