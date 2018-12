La Audiencia Nacional cree que Villarejo puede borrar pruebas y recurre al CNI

La Audiencia Nacional teme que el excomisario José Manuel Villarejo o su entorno estén borrando pruebas del soporte digital encriptado del polémico mando, en prisión desde hace ya más de un año. En concreto, en un auto en el que levanta parcialmente el secreto de sumario de la pieza principal de esta causa, los jueces ven “posible que los investigados conocedores de las claves se hayan valido de terceros para acceder a equipos informáticos remotos y borrar la información que coleccionen por perjudicial”.

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado este miércoles el levantamiento del secreto de la 'operación Tándem' salvo para esa parte documental encriptada. “Resulta obvio que de haber encriptado el acceso a información telemática ingresada en un disco duro en equipo de lugar ignoto mediante una clave operada desde un portal de internet realmente constituye una medida de seguridad de los investigados presumiblemente sobre su actividad ilícita, reveladora de la magnitud de su importancia, lo que funda la pervivencia de la restricción”, dice el auto.

Además, la Audiencia Nacional explica que para “el descifrado” se precisará de apoyo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), concretamente el Instituto Nacional de Ciberseguridad o del Centro Criptológico.

Una vez levantado parcialmente el secreto de las actuaciones, las partes personadas en la causa podrán tener acceso al resto de los documentos, ya sea en soporte papel o digital. No obstante, la Audiencia Nacional aclara que antes de facilitar copia a las partes, “procédase a una evaluación del impacto de los documentos”.

El auto no obvia la existencia de “material sensible que pueda afectar a la seguridad del Estado” por lo que dice que deberá expurgarse antes de hacer entrega a las partes para que no se pueda comprometer esa seguridad “dados los cargos desempeñados por” Villarejo.