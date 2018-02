Mas niega que hubiese un comité estratégico del ‘procés’ y habla de “reuniones informales” sobre política

El expresidente de la Generalitat, Artur Mas, ha atendido a los medios de comunicación a su salida del Tribunal Supremo y, según ha dicho, le ha explicado al juez Pablo Llarena que no existía un comité estratégico al frente del plan soberanista, sino unas reuniones informales de carácter político. De este modo se ha desmarcado de la acusación de integrar ese cuadro de dirigentes del procés por el que este martes ha prestado declaración durante más de tres horas en calidad de imputado.

“He explicado que no había un comité estratégico, lo he dicho del derecho y del revés. Se nos convocaba a reuniones, muchas veces informales, con composición de personas variables donde se hablaba de política. Si los políticos no podemos hablar de política, ¿de qué vamos a hablar?”, ha dicho ante las cámaras y los micrófonos de los periodistas.

Ha abandonado el tribunal vitoreado por varias decenas de simpatizantes que le gritaban “no estás sólo”. Antes, Mas aseguró que le ha transmitido al juez que “el referéndum fue real”, pero sobre la declaración unilateral de independencia ha dicho que se trató de “una declaración parlamentaria simbólica”. “No me he tenido que tengo retractar de nada”, ha zanjado al tiempo que ha reivindicado el “derecho a decidir” y la independencia de Cataluña dentro de la Unión Europea.

Mas ha quedado en libertad sin fianza por decisión del juez Llarena, pero el expresidente ha asegurado que no lo puede celebrar “con más libertad” por las personas que siguen en prisión y los que están “fuera del país y no pueden volver a riesgo de entrar en la cárcel”.