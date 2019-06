Arrimadas se aleja un poco más de Cataluña: planea empadronarse en Madrid

Inés Arrimadas está barajando fijar su residencia en Madrid a todos los efectos, según indicaron fuentes de la formación naranja a Vozpópuli. Un paso natural después de que fue elegida diputada en el Congreso de los Diputados y en un momento en el que su marido, Xavier Cima, también trabaja en la capital, pero de enorme carga simbólica ante la sensación de desbandada que algunos dirigentes catalanes de la formación naranja están dando en los últimos meses.

Arrimadas encabezó la lista de Ciudadanos por Barcelona en los comicios del 28-A, lo que le llevó a dejar la primera línea de la política regional hace un mes cuando tuvo que renunciar a su escaño en el Parlamento catalán.

El constitucionalismo perdió de esta forma a uno de sus referentes más visibles en Cataluña. No hay que olvidar que Arrimadas llevó a Ciudadanos a ser la primera fuerza en votos y escaños en las últimas elecciones catalanas de 2018, aunque el independentismo consiguió los escaños suficientes para una frágil mayoría absoluta.

La realidad de los últimos meses es que la digestión del procés ha devorado en menos de dos años a los líderes que encabezaron la resistencia del constitucionalismo en Cataluña junto a otros actores del Gobierno de Mariano Rajoy y la sociedad civil.

Arrimadas pasa más tiempo ahora en Madrid, el popularXabier García Albiol prefirió regresar a la política municipal y casi se convirtió en alcalde de Badalona, mientras que el socialista Miquel Iceta estuvo a punto de ser elegido senador por designación autonómica ya que Pedro Sánchez planeó colocarle en la presidencia de la Cámara alta.

Si la número dos de Ciudadanos decide empadronarse en Madrid ya no podrá votar en Barcelona en los próximos comicios, que seguramente serán las catalanes ya que Quim Torra baraja adelantarlas cuando se produzca la sentencia del 'procés'.

Pero lo peor es la sensación de desbandada que existe dentro de Ciudadanos en Cataluña. En los últimos meses han salido de allí Juan Carlos Girauta para ser cabeza de cartel por Toledo; así como José María Espejo y Fernando de Páramo, dos de los referentes del partido en la región en la que se fundó. Además, José Manuel Villegas fue diputado por Barcelona en la pasada legislatura antes de presentarse como cabeza de lista por Almería en las últimas generales de abril.

"Lo mejor de Barcelona es cuando te vas"

El propio Girauta vertido un polémico mensaje en Twitter sobre Barcelona a solo ocho días de las próximas elecciones municipales en la capital catalana. "Lo mejor de Barcelona es cuando te vas", esgrimió el periodista y abogado barcelonés, exPSOE y PP y que cedió el testigo a Arrimadas como portavoz de Cs en el Congreso de los Diputados. Su comentario fue al hilo de un artículo sobre la publicación de un libro del también periodista Federico Jiménez Losantos.

Arrimadas ha vivido los últimos años en el barrio barcelonés de Las Cortes, curiosamente en un distrito gobernado por Ciudadanos en la última legislatura municipal, aunque las competencias no son comparables a las que existe en la ciudad de Madrid.

Precisamente, la 'número dos' de Ciudadanos afirmó el pasado lunes que no afecta a su pacto de gobierno con el PP en el Ayuntamiento de Madrid que el alcalde popular, José Luis Martínez-Almeida, cediera a Vox la presidencia de alguna junta de distrito, ya que "las juntas de distrito no son gobierno" y "no hay más áreas que las nueve pactadas".

Arrimadas aseguró que Ciudadanos no se siente concernido por el acuerdo que el PP ha firmado con Vox en el Ayuntamiento de Madrid, y que permitió a Martínez-Almeida ser investido este domingo, aunque por el momento, en su gobierno municipal no hay cargos del partido de Santiago Abascal.