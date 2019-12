Arrimadas invita a Sánchez a rectificar para que los españoles "puedan dormir"

"No vamos a dar apoyo a un gobierno que él propio Pedro Sánchez dijo que no dejaría dormir a los españoles". Así ha reiterado la portavoz de Ciudadanos en el Congreso,Inés Arrimadas, que no respaldarán un Ejecutivo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos.

Arrimadas se ha reunido este lunes con el presidente del Gobierno en funciones para tratar de desbloquear la investidura. La dirigente naranja se ha mantenido en la vía de los 221 escaños que lograrían PSOE, PP y Ciudadanos. "Si él quisiera rectificar, tendría la vía abierta", ha dicho.

Sin embargo, Arrimadas ha insistido en que, aunque ella haya mantenido su propuesta, es el líder socialista es que "tiene que dar el primer paso". "Le he insistido mucho durante la reunión en que esta vía constitucionalista se puede abrir", ha añadido.

Nunca vamos a defender el tener que rogarle a partidos nacionalistas el futuro de España"

Ante los medios, la que se postula como sucesora de Albert Rivera ha dicho que está de acuerdo "con el Pedro Sánchez de hace un mes, no con el de ahora".

"Rogarle a partidos nacionalistas el futuro de España"

"Si lo hemos hecho en Europa, por qué no lo podemos hacer aquí", ha insistido. "Los números y la suma dan y si Sánchez rectifica, el PP se tendrá que sentar, tienen voces internas que apostarían por este gobierno", ha añadido. Arrimadas ha trasladado al socialista que "su gobierno 'Frankenstein' además de tener a populistas, no proporcionaría estabilidad".

Asimismo, la naranja ha afirmado que "nunca" van a "defender el tener que rogarle a partidos nacionalistas el futuro de España". "Este acuerdo es positivo, gusta a la mayoría de los españoles, a los votantes del PP, del PSOE e, incluso, a algunos barones socialistas que ya han demostrado que no quieren el acuerdo de Sánchez para la investidura", ha defendido.

No puede soportar los datos positivos que tiene Andalucía"

La intervención de la Junta de Andalucía

Por otro lado, tras conocerse que el Ministerio de Hacienda del Gobierno en funciones ha intervenido la Junta de Andalucía por el déficit, la dirigente de Ciudadanos ha asegurad que "es demencial y sectario que ataque a un gobierno que funciona".

"No puede soportar los datos positivos que tiene Andalucía ni que sea la primera comunidad en aprobar los presupuestos para 2020", ha espetado. "Sánchez aparca un gobierno que funciona por un déficit que creó el propio PSOE", ha continuado.