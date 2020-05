Arrimadas descarta la prórroga de 30 días de la alarma: "Si Sánchez la presenta, se va a quedar muy solo"

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha dicho en una entrevista en Cuatro que "no tiene ningún sentido" que el Gobierno de Pedro Sánchez presente una prórroga de 30 días para el estado de alarma y le advirtió de sus consecuencias: "Si piden una prorroga de 30 días, se van a quedar muy solos".

Arrimadas subrayó que el Ejecutivo no le ha trasladado ninguna propuesta al respecto. "No tendría ningún sentido que el Gobierno pidiera ahora prórrogas de 30 días. Ellos han sacado pecho de que venían cada 15 días al Congreso, por lo que nadie entendería que pidieran una prórroga de 30 días. Doy por hecho que no querrán pedirla porque tendrán que dar muchas explicaciones", indicó.

La líder de la formación liberal señaló que su partido quiere ir "día a día, paso a paso" en la negociación de la prórroga y subrayó que hay que ser "muy prudentes y calmar los ánimos" de la gente ante los datos que se van conociendo y que apuntan a un repunte de contagios y fallecidos.

El apoyo de Cs, en el aire

"Cuanto antes podamos salir de esta situación de excepcionalidad, mejor. Le dije a Sánchez que no podía dar por seguro un apoyo nuestro a nada. Ahora bien, hablar, dialogar, intentar sacar medidas para los españoles, intentar evitar más problemas o solucionar los errores, o al menos algunos de los más grandes, pues aquí estaremos", señaló.

Arrimadas hizo hincapié en que se tienen que cumplir las condiciones que se acordaron para la anterior prórroga, en una alusión a la negociación previa que exigen para el 'sí' de Ciudadanos. "Todo el mundo entendió que no podía decaer el estado de alarma y además lo vemos porque seguimos viendo con preocupación cuando la gente sale a la calle y se aglomera sin mascarillas", en referencia a los sucesos de los últimos días en el barrio madrileño de Salamanca.

En todo caso, vio positivo que el Ejecutivo de coalición admitiese ayer por boca de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, que tienen un "plan B" legislativo para que el estado de alarma no se alargue más allá de finales de junio. "Por lo tanto, nuestra intención es que se pueda salir del estado de alarma cuanto antes pero garantizando las condiciones de seguridad para no volver atrás", concluyó la líder de Cs.