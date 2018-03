Arrimadas a Turull: "Esto no es un debate de investidura, y su capítulo será muy corto"

"Me sorprende su cariño de repente al resto de españoles, cuando el 17 de agosto de 2013 sacaron una campaña electoral donde decía que 'La España subsidiada vive a costa de la Cataluña productiva". Así ha comenzado Inés Arrimadas su discurso como líder de la oposición en el debate de investidura para Jordi Turull.

La presidenta de Ciudadanos en Cataluña ha dejado claro que "no estamos ante un debate de investidura" y que el verdadero motivo de esta sesión de investidura exprés no es la intención de nombrar a un presidente de la Generalitat sino desafiar al Estado y a la justicia española: "Ustedes no tienen nada que ofrecer a los catalanes, solo el procés, que es una novela, larga, cara y de ficción donde el capítulo Turull será un capítulo breve".

Arrimadas ha incidido en que las políticas que actualmente defiende el independentismo son imposibles de aplicar y ha pedido que "busquen el proyecto que interesa a Cataluña, el que crea consenso, aunque no les interesa porque se creían que la situación podía mantenerse para siempre. Se creían los reyes del reloj para siempre".

Un candidato imputado

Según Arrimadas, Junts per Catalunya, con el aval de ERC, ha propuesto a Turull como candidato a la Presidencia de la Generalitat, cuando está imputado por "malversación de fondos públicos, prevaricación y rebelión", para "echar más leña al fuego", ya que "intuyen que mañana pasará algo" en el Tribunal Supremo. "Han convocado un pleno de investidura a todo correr para avanzarse a los tribunales", ha dicho Arrimadas, en alusión a la vistilla de mañana de Turull y otros cinco diputados del Parlament ante el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. En este sentido, Arrimadas ha criticado que las fuerzas independentistas "están adaptando la actividad parlamentaria" a la justicia, así como la celeridad con la que Torrent convocó el pleno de investidura tras una ronda de consultas "extraña", "inusual" y "fuera de procedimiento" con una llamada telefónica, en su caso, sobre las diez de la noche de ayer, informa Efe. Por otro lado, Arrimadas ha criticado que Torrent no haya contestado a la solicitud de Ciudadanos para que convoque la Mesa y la Junta de Portavoces antes del pleno de investidura, y ha recalcado que Ciudadanos utilizará "todas las herramientas" a su alcance para que la investidura no sea utilizada para la confrontación.