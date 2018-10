Arrimadas, a Torra: "Ha llegado la hora de decir la verdad a sus votantes"

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha emplazado al presidente de la Generalitat, Quim Torra, a reconocer que el proceso soberanista no lleva a ninguna parte y a transmitirlo así a la sociedad: "Ha llegado la hora de decir la verdad a sus votantes y al conjunto de catalanes".

En su intervención en el Debate de Política General, ha señalado que las protestas del lunes ante el Parlament son fruto de promesas incumplidas que han hecho que los independentistas lleven "muchos años escuchando esto de una Arcadia feliz".

Que no menosprecie al Estado de Derecho

Ha reclamado a Torra que escuche a los votantes independentistas que protestan porque no perciben avances en el proceso independentista y les diga públicamente que no es posible, y le ha advertido que no debe menospreciar la fortaleza del Estado de Derecho por la minoría del PSOE en el Congreso: "No confunda la debilidad de Sánchez con la debilidad de España".