Arrimadas, a Torra: "Usted ha escrito que los españoles son bestias carroñeras"

No son sólo unos tuits descontextualizados, espetó Inés Arrimadas en su respuesta al discurso de Quim Torra. "Tenemos en la Generalitat a alguien que defiende el populismo y la xenofobia". La líder de la oposición efectuó un repaso a algunos de los textos periodísticos publicados por el aspirante a 'president'. Aquellos en los que hablaba de la "avalancha inmigratoria", en los que refería a los españoles como "bestias carroñeras, víboras". Un chorreo de textos supremacistas, que despertaron el rubor de buena parte de la Cámara.

El aspirante la escuchaba sin pestañear, sin gestos, con mirada fría, inmutable. "Habla usted de recuperar las instituciones. ¿Cómo, pasando por encima del Parlament con esa asambea de electos, o ese consejo de la república?". No se van a cumplir sus promesas, añadió, porque para eso se necesita consenso, y se comprometió a liderar a todas la oposición para frenar el proyecto identitario que promueve el candidato. "Ustedes quieren que vuelva el 155, porque es la única forma en la que saben manejarse", subrayó.

El señor de Berlín

"¿Cómo pretende hacer todo eso en cinco meses?", apuntó, en referencia a lo anunciado por Carles Puigdemont en reciente entrevista. Subrayó que el respaldo somero, de listín telefónico, efectuado por Torra, es imposible en ese plazo de tiempo. "Sólo me interesa la independencia", citó palabras textuales del postulante. "No quieren ni la gestión, ni gobernar para todos, usted habla de la república para todos, eso no es verdad", añadió.

También Arrimadas recordó que si hay un señor "que está en Berlín y que puede votar en forma delegada por este candidato es porque el Gobierno lo ha querido". Primera muestra de fisura entre las fuerzas constitucionalista. Arrimadas le recordó, con todo, a Torra que "todo lo que usted ha anunciado no se va a hacer, porque es imposible, porque eso no se va a llevar a cabo, porque siempre estaremos enfrente, y estaremos lo más unido posible".