Arrimadas avisa de que Cs seguirá retirando lazos: "No nos vamos a quedar en casa"

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha advertido de que su partido seguirá dando la batalla contra los lazos amarillos. Arrimadas ha asegurado que ganó las elecciones del 21-D con el compromiso de defender a toda Cataluña, no sólo un parte, y que piensa seguir haciéndolo bien en el Parlament -cuando, ha recordado, se abra-, bien en la calle.

"No nos vamos a quedar en casa callados", ha dicho Arrimadas en respuesta a las acusaciones de las fuerzas separatistas de tensar la convivencia en Cataluña. "Los señores del procés llevan toda la vida dividiendo a los catalanes. Nosotros no vamos a bajar la cabeza y a hacer como el PP y el PSOE y comprar el marco mental al nacionalismo".

Convivencia en Cataluña

Arrimadas ha vuelto a condenar la agresión sufrida por un cámara de Telemadrid durante la concentración organizada por Ciudadanos el miércoles en Barcelona. La líder naranja ha dicho que por supuesto esa agresión no contribuye a reconstruir la convivencia, como tampoco contribuye "expulsar a media Cataluña de los edificios oficiales" o que cualquier catalán, vote al partido que vote, se encuentre la playa convertida en un "cementerio ideológico".

Arrimadas y el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, se han reunido este jueves con el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, en Madrid. La formación naranja ha entregado un escrito de unos 40 folios en el que pide a la institución que investigue la falta de neutralidad de las administraciones públicas catalanas.

El documento de Ciudadanos presenta abundante material fotográfico a modo de prueba. Son imágenes del balcón de la Generalitat, ayuntamientos e incluso folletos de fiestas patronales con mensajes a favor de los políticos separatistas encarcelados o de la independencia. La formación solicita al Defensor del Pueblo una "investigación o esclarecimiento" respecto a determinadas conductas de las instituciones catalanas.

Ante el Defensor del Pueblo

El escrito de Ciudadanos no se queda únicamente en el tema de la propaganda y la simbología independentista. También denuncia la falta de imparcialidad de los medios de comunicación públicos, el cierre injustificado del Parlament durante largos períodos, o la no fijación de una normativa "que garantice el debido derecho-deber de conocer el castellano". La mayoría separatista de la Cámara catalana ha decidido no celebrar plenos hasta que pase el primer aniversario del referéndum del 1-O.

"Los ciudadanos de Cataluña no sólo sufren las escandalosas vulneraciones de los derechos fundamentales, sino que además se ven desamparados, sin tutela", dice el escrito.

Ciudadanos pide al Defensor del Pueblo que formule las sugerencias y recomendaciones a las administraciones catalanas para que no se conculquen los derechos fundamentales de los catalanes. Fernández Marugán se ha comprometido a dar una respuesta sobre las medidas que piensa poner en marcha a la mayor brevedad posible, según ha asegurado Girauta.