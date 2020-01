Arrimadas amenaza con no liderar Ciudadanos si los críticos 'montan' baronías

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, se ha negado este jueves a liderar el partido "de baronías" que, en su opinión, propugna el vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, y le ha instado a presentarse como candidato en la asamblea del próximo 15 de marzo.

"Quiero dejar muy claro que no se puede pretender tenerme a mí de presidenta con un partido de baronías diseñado por Paco Igea", ha subrayado Arrimadas en un desayuno informativo protagonizado por su compañero de partido y vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado.

Ha pedido a Igea que se presente como candidato alternativo, porque en la asamblea no solo se trata de elegir quién lidera Cs, sino también con qué equipo, el modelo de partido y la manera de afrontar los problemas.

Según ha recalcado, los militantes de Cs han de poder elegir entre "el modelo de baronías que representa o exige Paco Igea con su equipo" o su proyecto de "ciudadanos libres e iguales, más participación, más rendición de cuentas, pero sin baronías".

Ha insistido en que no ha llegado de Cataluña para presidir un partido con "17 PSC" y ha recriminado a Igea que quiera que ella sea presidenta del partido, pero con modelo hecho por él y los suyos.

Por su parte, Igea ha respondido a través de un tweet: "Inés es libre de presentarse o no a liderar el partido. Sigo pensando que es la mejor. Sin embargo, ni Inés ni nadie puede exigir a los militantes que no aprueben una enmienda al congreso. No se puede convertir un debate de ideas en uno de personas. Es el momento de las ideas".