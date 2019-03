Proyecto Arraigo: el casting de la España vacía para captar 'urbanitas'

Tres de cada cinco pueblos españoles está en peligro de extinción. Los mapas ofrecidos por el ministerio de Política Territorial y Función Pública y el Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan que el 90% de la población vive aglutinada en el 30% del territorio.

Más del 60% de los ayuntamientos del país tienen menos de mil habitantes y concentran un escaso 3,2% de la población. De los 8.124 municipios que tiene España, 2.627 tienen solo entre 101 y 500 habitantes. Y un total de 1.360 cuentan con menos de 101 habitantes.

Mientras en ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla o Valencia la gente no encuentra vivienda digna y a algunos vecinos les cuesta saludar en el ascensor, las dignas casas de los pueblos no encuentran a nadie que las habite y los pocos vecinos que quedan tampoco a quien saludar por la calle.

Como si se tratase de un puzzle el equipo de Proyecto Arraigo se dedica a encajar urbanitas que desean escapar de la superpoblación en los municipios despoblados que más se adaptan a su perfil. Por ahora, han "arraigado" a 22 familias en determinadas zonas despobladas de Soria y están empezando a operar en Burgos y la Sierra Norte de Madrid.

Se trata de una plataforma que opera bajo el paraguas de la consultora Energías y Activos S.L. y ofrece ayuda a personas y familias interesadas en vivir en la España rural por motivos de emprendimiento, traslado de actividad económica, jubilación, ocio, vacaciones o por que quieren establecer allí una primera o segunda residencia.

"No se trata solo de saber el nombre de los interesados y que nos manden un correo electrónico. Les hacemos tests de idoneidad y les conocemos porque también hay que tener en cuenta la idiosincrasia de los pueblos. Hay barreras invisibles como la desconfianza. A mucha gente de los pueblos le cuesta alquilar la casa de toda la vida de su familia a cualquiera", explica el director de Proyecto Arraigo, Enrique Martínez Pomar.

El ingeniero agrónomo madrileño vio una oportunidad de prestar servicios -y de negocio- a todas esas zonas con dificultades para salir adelante por causa de la despoblación. "Los mejores activos de los pueblos, que son las personas, se ven obligados a irse fuera", denuncia.

Por otro lado, continúa, existen cada vez más personas que quieren escapar del tráfico, ajetreo,estrés y contaminación de las grandes ciudades e incorporarse a la cultura y al ocio compartido en los pueblos. "Uno debe acercarse al mundo rural con interés, comprensión, humanidad y humildad. Por eso conocemos todos los casos en detalle", asegura.

De Madrid al cielo... de Soria

El director de teatro Juan Manuel Recover es uno de ellos. En noviembre de 2018 abandonó a sus 224.000 vecinos de Alcalá de Henares para compartir vecindario con las 180 personas que habitan en Sotillo del Rincón, un pequeño pueblo de la comarca de El Valle.

"Llevaba mucho tiempo buscando una casa, pero no es tan fácil. Si tú llegas a un pueblo solo puedes ver casas vacías pero no sabes de quien son y si se venden o no. La gente tampoco te conoce y desconfía", explica el madrileño.

Fue entonces cuando se topó por internet con Proyecto Arraigo. "Ahora dispongo de mucho espacio para el taller de teatro y me gustaría montar un albergue cultural. Aquí el tiempo transcurre de otra manera, el aire es puro, hay más tranquilidad y teniendo internet, se puede vivir donde sea", reconoce a este diario. Recover está haciendo un taller de teatro con los niños de la zona y planea organizar un festival el próximo mes de julio.

Alberto García y Patricia Serrano viven en Zaragoza, pero ahora tienen como segunda residencia Gallinero, un pueblo soriano de unos 80 habitantes. "Trabajo cambiando neumáticos de camiones y tractores y mi pareja en una empresa de producción y distribución de pescado fresco. Tengo dos hijos y ella otros dos. Queríamos reorientar su educación y el tiempo de ocio", explica.

El pueblo nos ha acogido muy bien, nos ayudan, nos saludan por la calle...¿Quién hace eso hoy en día en una ciudad?"

"Venimos prácticamente todos los fines de semana. El pueblo nos ha acogido muy bien, nos ayudan, nos saludan por la calle, la gente es mas cercana y mas amable. Incluso nos regalan cosas del huerto. ¿Quién hace eso hoy en día en una ciudad?", pregunta García.

Según Enrique Martínez Pomar la despoblación tiene solución. "Existe una desconexión entre un número cada vez mayor de urbanitas que quieren vivir en el medio rural y los pueblos que quieren recibir población pero no lo consiguen. Se trata de encontrar los vínculos entre personas de la ciudad y de los pueblos. Esto hace que exista confianza, hospitalidad y convivencia y, en definitiva, arraigo. Lo demás lo hace el tiempo", concluye.