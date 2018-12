Ultimátum de Anticapitalistas: exigen a Iglesias paralizar las primarias de Podemos

Anticapitalistas, la corriente más a la izquierda de Podemos y a la que pertenece la líder andaluza Teresa Rodríguez, exige a la dirección de Pablo Iglesias que desconvoque las primarias convocadas con carácter urgente ante un eventual adelanto electoral para elegir las listas al Congreso y al Senado y el candidato a la presidencia del Gobierno. Este lunes por la noche concluye el plazo para inscribir candidaturas.

De no desconvocar las primarias, la corriente del portavoz en Bruselas Miguel Urbán anuncia que no participará en ellas porque "con la gravísima situación política toca parar y debatir y no mantener la misma dinámica y orientación general que tiene la dirección de Podemos y que llevará a peores resultados aún en el futuro de mantenerse". "Estas primarias no tienen ningún sentido, ni en fondo ni en forma, salvo reproducir el control burocrático del aparato", critican.

En este sentido, le reclaman una "reflexión critica urgente" tras el resultado de los comicios andaluces de este domingo, donde la plataforma Adelante Andalucía que integraban Podemos e IU se dejó tres escaños y 300.000 votos con respecto a 2015. "No es el momento para el enésimo proceso interno tedioso para seguir ahondando en la dinámica de desafección y desgarros internos. Más aún cuando la urgencia de una posible convocatoria de elecciones parece alejarse", rematan.

No es el momento para el enésimo proceso interno tedioso para seguir ahondando en la dinámica de desafección y desgarros internos"

"Mantener este modelo de primarias sería un tremendo error y una muestra de irresponsabilidad y de anteponer los intereses de una parte por encima de los intereses generales que hay en juego para la mayoría trabajadora", aseguran, al tiempo que denuncian de "una inercia suicida".

La tercera pata de Podemos cree que, frente al resultado andaluz de este domingo, se hace necesario "rearmar a todo el espacio de movimientos sociales y de fuerzas políticas del cambio, con paciencia y con métodos democráticos y participativos". En este sentido, insisten en que "el bloque del cambio tiene que dejar de mirarse hacia dentro y construirse de manera democrática, unitaria y con políticas claras". "Sólo hay una alternativa y es el bloque del cambio frente a un PSOE cuyas políticas dieron a luz estos monstruos", sentencian.

"Si no se corrige el rumbo a nivel estatal lo que vendrá en mayo será aún peor"

"A pesar de la buena campaña y el trabajo desarrollado el resultado no ha sido bueno, porque las inercias generales han pesado también en Andalucía como demuestra el resultado del resto de partidos. Pero si no se corrige el rumbo a nivel estatal lo que vendrá en mayo será aún peor", rematan.

Urban ya mostró sus críticas al proceso interno el pasado viernes por la premura con la que había sido convocado este proceso interno con "calzador". Los anticapitalistas inciden en que "ya antes de las elecciones andaluzas" criticaron que la "convocatoria apresurada de estas primarias era un grave error que solo buscaba reducir el debate y el pluralismo dentro de Podemos, facilitando el control del próximo grupo parlamentario a la corriente dirigente mediante un reglamento centralista, apresurado y nada proporcional".