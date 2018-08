Anonymus ataca las web de la Policía y el Constitucional porque "hieren a Cataluña"

Los ciberactivistas de 'Anonymus' han hackeado este lunes las páginas web de la Policía Nacional, del Tribunal Constitucional, y han dejado sin conexión a estos sitios durante varios minutos.

La autoría del ataque la ha hecho pública un activista del grupo mediante un mensaje en Twitter y lo ha nombrado con el hashtag #OpCatalunya. En él se dice: "Muchos de los sitios web de ministerios españoles hoy están sin conexión. El objetivo principal de hoy es el Tribunal Constitucional de España".

#Anonymous#OpCatalonia#OpCatalunyaA lot of Spanish Ministry websites today are #offlineThe main target for today is the Tribunal Constitucional Court of Spain. And its #TangoDownSite:https://t.co/Za52F6OMP0pic.twitter.com/YHlpNJQihf