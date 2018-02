Anna Gabriel huye de la Justicia y anuncia que se queda en Suiza

La dirigente de la CUP, Anna Gabriel, no piensa volver a España. La exdiputada lleva en Suiza desde este sábado y, según asegura en una entrevista en el medio suizoLe Temps, se quedará allí. De esta forma, no acudirá a la citación del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, este miércoles en la causa contra el procés.

"No iré a Madrid. Como no tendré un juicio justo en mi país, he buscado uno en el que pueda proteger mis derechos", ha dicho. "Estoy siendo procesado por mi actividad política y la prensa del gobierno ya me ha condenado", añadía.

Anna Gabriel se encuentraba en Suiza desde hace algunos días con el propósito, según afirmaban desde su formación, de contribuir a "internacionalizar" el proceso independentista catalán y denunciar lo que considera "presos políticos" vinculados con el independentismo.