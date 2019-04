Bombazo de Ciudadanos en vísperas de las elecciones generales. El expresidente popular en la Comunidad de Madrid Ángel Garrido se une al equipo de Albert Rivera y formará parte de Ciudadanos en su lista para la Comunidad de Madrid en las próximas elecciones autonómicas. Así lo han confirmado Garrido y el líder de Ciudadanos en Madrid, Ignacio Aguado, en una rueda de prensa.

Garrido, que irá de 'número 13' de Aguado, formalizó su dimisión como presidente de la capital el pasado 11 de abril. La intención, a priori, era dejar la Presidencia de la Comunidad para ir como 'número cuatro' del PP en las listas al Parlamento Europeo, lugar en el que a día de hoy se encuentra su nombre. Garrido ha confirmado que ha pedido su baja voluntaria en esa lista.

"No se me puede acusar de irme por no tener el puesto asegurado. Tenía un puesto reservado más cómodo en lo personal, pero esta decisión está motivada por principios", ha dicho Garrido sobre si es o no transfuguismo. "Me voy por convicción. Es una decisión honesta y muy pensada. Estoy seguro que el proyecto ganador de centro liberal es el que encarnan Rivera y Ciudadanos".

"El centro es Ciudadanos"

Garrido ha insistido en que "son muchas y poderosas las razones" que le han llevado a tomar esta decisión. Y ha insistido en que los de Rivera son los que "mejor representan los valores del centro liberal".

El ex presidente, que sustituyó a Cristina Cifuentes precisamente después de que Ciudadanos le retirase su apoyo, ha pedido su baja como militante del PP y ha anunciado que tramitará su alta en la formación naranja en los próximos días.

Para Garrido, Ciudadanos es "moderación" y "diálogo" y a pesar de llevar 30 años militando en el PP, señala que "la única opción para seguir defendiendo" las cosas en las que cree es formar parte de este partido.Ha dicho que comparte el 100% del programa de Ciudadanos y que se suma a los naranjas con "ilusión y ganas". "A un proyecto ganador", ha indicado.

Asimismo, Garrido ha aseverado que quiere formar parte de posiciones "alejadas de los extremismos" y ha querido mostrar su "respeto y consideración" a Casado. "Que se sepa rodear de los mejores y se aleje de los que no le ayuden y trabajen para sí mismos", ha advertido al líder popular.

Aguado: "Incorporación necesaria"

Aguado, candidato de Ciudadanos a la presidencia, ha asegurado que es un "orgullo" contar con un presidente autonómico en la lista naranja.

"Hay que estar a la altura de las circunstancias en estos momentos que vive España", ha dicho Aguado. "El 26 de mayo puede gobernar la Comunidad Errejón, Gabilondo y freírnos a impuestos con todos los madrileños".

Aguado ha insistido en que no buscan un "golpe de efecto". Y que Madrid se merece un proyecto de centro. "No buscamos un golpe de efecto. Queremos que Madrid no se vaya a los extremos, queremos libertades", ha dicho.

"Es una incorporación necesaria, satisfactoria y que contribuye a seguir sumando talento para gobernar con los mejores", ha añadido.