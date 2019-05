El expresidente regional y candidato 'número trece' de Ciudadanos a la Asamblea de Madrid, Ángel Garrido, ha señalado que "si alguien pretende usar el centro como una estrategia electoral está condenado al fracaso" porque ocupar este espacio político tiene que ser, a su parecer, "una convicción".

En contraposición, ha asegurado que ni él ni el candidato de su formación a la Presidencia autonómica, Ignacio Aguado, se han movido del centro liberal, una posición en la coinciden "plenamente". "El centro no es una estrategia, es una convicción", ha remachado.

Estas palabras las ha lanzado en un desayuno informativo organizado por Europa Press, en el que ha sido el encargado de presentar a Aguado, del que ha destacado que es un "hombre inteligente" que se gana la estima de los adversarios".

Para el expresidente, "es una persona de convicciones claras pero también con flexibilidad y capacidad de acuerdo, más en tiempos como ahora que el diálogo es imprescindible", así como alguien capaz de "capaz de captar las cosas de forma rápida".

También, ha destacado que es un "buen parlamentario" y, en un guiño hacia las críticas vertidas hacia él por sus palabras lanzadas en sede parlamentaria, ha dicho que en redes sociales se puede ver como se tuvo que emplear "muy a fondo" para superarle.

Asimismo, Garrido ha hecho hincapié en el 'fair play' que demuestra en el día a día y en su capacidad de escuchar a los demás, en un mundo como la política donde no se anda "sobrados de personas" que sepan hacerlo. Por último, le pedido que en las elecciones del 26 de mayo no tenga, como otros, "obsesión de vencer" sino "pretensión de convencer".

Defensa pública de Aguado

Por su parte, Aguado ha agradecido sus palabras y ha querido públicamente destacar la "valentía" que, en su opinión, ha demostrado en las últimas semanas "tomando una decisión así". En este punto, ha destacado que cuando la tomó, Garriddo era "plenamente consciente de lo que iba a pasar después" y podía haber optado por la "comodidad" quedándose cinco años en el Parlamento Europeo "ganando seguramente mucho más dinero, sin tener que soportar las críticas que está "soportando".

Para Aguado, Garrido hizo "lo correcto y no lo cómodo" y fue "coherente" con sus principios y la manera de entender la política. "Si el partido en el que estás no te representa, lo lógico es que lo abandones y lo que sería incoherente y no te dejaría dormir por las noches es quedarte en un partido que no te representa", ha indicado el todavía portavoz de Cs en la Asamblea.

En este sentido, ha defendido que tanto los políticos como los votantes tienen "libertad" para cambiar porque "los partidos no son setas donde no te puedas mover" sino que son organizaciones donde se aglutinan "personas, proyectos y valores" y si luego uno no se siente representado "es lógico que lo abandone". "Te honra", ha apostillado dirigiéndose a su compañero.

Por último, el candidato de Ciudadanos ha añadido que su incorporación "refuerza un equipo que sale a ganar" y está seguro de que con el expresidente de la Comunidad lo van a lograr. "Vamos a ganar y gobernar pero queda una campaña por delante y muchos mensajes que trasladar porque ganar no es tarea fácil", ha admitido.