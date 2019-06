Gabilondo reconoce que el acuerdo que "cuajará" para la Mesa de la Asamblea de Madrid será el de Vox, PP y Cs

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha anunciado que su formación, Más Madrid y Unidas Podemos han llegado a un acuerdo para votar conjuntamente la Mesa de la Asamblea de Madrid pero ha reconocido que no cuajará y no tendrán mayoría en ella dado que PP, Ciudadanos y Vox votarán "conjuntamente".

En declaraciones a los medios de comunicación, a la entrada del Pleno de Constitución de la Asamblea de Madrid, el socialista ha avanzado que han reunido los apoyos en torno a su candidata a la Presidencia de la Cámara, Pilar Llop, pero ahora habrá que esperar "qué hacen los demás".

"Si los demás grupos se unen con Vox pues entonces nosotros sabemos que no tendremos la Presidencia. La única manera de que no tengamos la Presidencia siendo grupo mayoritario es que el PP, Ciudadanos y Vox voten conjuntamente. Esto significaría muchas cosas", ha deslizado. Esta, no sería, a su parecer, "la mejor noticia para Madrid" pero aceptan que se trata de "las reglas del juego democrático".

"Está todo dicho"

Además, ha señalado que aunque el candidato de Ciudadanos a la Presidencia de este órgano, Juan Trinidad, le parece una persona que merece todo su "respeto", ha remarcado que "políticamente es muy significativo".

En cuanto al Gobierno autonómico, Gabilondo no ha querido adelantar nada pero cree que si PP y Ciudadanos van a contar con el apoyo de Vox ya "está todo dicho". Aunque, ha insistido en que ellos presentarán su candidatura.