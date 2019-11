Oramas tacha de "especulación" que su partido vaya a apoyar el Gobierno de coalición

La diputada de Coalición Canarias, Ana Oramas, ha asegurado que es una "especulación" que su partido esté "abierto" a apoyar un Gobierno de coalición, entre PSOE y Unidas Podemos, antes de mantener una reunión con el Partido Socialista y escuchar sus propuestas.

Oramas ha aclarado la postura de CC después de que el pasado viernes señalara que la formación canaria está "para desbloquear" la situación política del país. "Desde luego nosotros no tenemos ninguna decisión. Que algunos medios de comunicación hayan dicho que Oramas en este momento se desdice y que CC está abierta a apoyar un Gobierno de coalición es fantasía y especulación", ha señalado en una entrevista en Cope, recogida por Europa Press.

Según ha destacado, la posición de Coalición Canaria "se discutirá" después de reunirse con la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, la próxima semana porque "aún queda recorrido" y "las cosas van cambiando" para decidir si apoyan o no la investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

Sin embargo, ha advertido de que lo que no puede suceder en España es que "dependa una investidura y una legislatura de un partido como ERC y menos de EH Bildu", dos formaciones políticas a las que este país "se las trae al pairo". La diputada canaria ha asegurado que la formación independentista "lo que quiere precisamente no es estabilidad", sino que está "en funciones de sus intereses electorales y de condicionar todo al derecho de autodeterminación".

Además, Oramas ha resaltado que es un "disparate" el cómo lo está haciendo Sánchez puesto que "cualquier presidente, lo primero que hace es hablar con todas las fuerzas políticas y después tomar decisiones y no negociar una investidura sin una legislatura".

Oramas también ha querido "poner en evidencia" que pidan el apoyo al acuerdo con Unidas Podemos cuando "no han desvelado qué van a hacer" en los próximos cuatro años y, además, cuando la formación de Pablo Iglesias "cree en el derecho a decidir, no aplicó el artículo 155 y no ha firmado el pacto antiterrorista".

"El propio señor Sánchez consideraba que este país era un disparate y un peligro si Unidas Podemos estuviera en el Gobierno, ¿por qué ahora no lo considera?", ha preguntado la diputada canaria para después asegurar que ella es una persona "seria" que "nunca" ha votado "en contra de los interese del país" y por tanto, no decidirán su postura antes de mantener un encuentro con el PSOE.