'El Bigotes' pone el ventilador: apunta al marido de Cospedal en la financiación del PP

Álvaro Pérez, alias El Bigotes, en prisión por el caso Gürtel, ha acudido hoy a la Comisión de investigación sobre la financiación del PP en el Congreso dispuesto a tirar de la manta, a lo que parece. Pérez se ha preguntado por qué Ignacio López del Hierro, marido de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y el exgerente del PP gallego Ángel Piñeiro no están declarando en su lugar por los denominados papeles de Bárcenas.

Por momentos faltón -como cuando ha llamado al ministro de Justicia, Rafael Catalá, "vendedor de chochonas"-, el bigotes ha acudido rasurado a la sede parlamentaria y, a preguntas del portavoz del Grupo Socialista, Artemi Rallo, sobre si vio en la sede del PP a los empresarios que aparecen como donantes, ha dicho que hay donantes que no han declarado y él sí, cuando él ni siquiera aparece en ellos.En concreto, se ha referido a López del Hierro, exconsejero de Metrovacesa, y a Piñeiro, "amigo del señor Rajoy", que figuran en los papeles, ha dicho, "como atizantes" y salen "nueve, diez u once veces" en ellos."Vienen aquí a soltar el mondongo y no los he visto en el banquillo".

El organizador de varias campañas de los populares acusa a los medios de comunicación de poner un velo sobre las actividades de López del Hierro con el PP

"Me gustaría que vinieran mañana como vengo yo hoy. Con una diferencia: yo vengo escoltado, me han levantado a las 5 de la mañana, he estado en un calabozo pasando un poco de fresquito y me han recogido para traerme aquí", ha dicho Pérez, que cumple condena por Gürtel en la cárcel de Valdemoro.Además, ha denunciado que los medios de comunicación hacen "chitón" y "no dicen ni pío de ellos". "Estos días estoy oyendo hablar de la difamación. Todos ustedes tienen esos papeles, y verá que figuran los dos nombres de los señores que les acabo de decir", ha añadido.

Según el que fuera organizador de varias campañas del PP, él "aconsejó" personalmente a Mariano Rajoy comprarse unas gafas nuevas, como las que lucía el periodista Ernesto Sáenz de Buruaga en los Telediarios, especiales para evitar brillos en cámara. "Le recogí al Congreso para acompañarle" a cambiárselas a una óptica. ¿El motivo? "se reflejaban los flashes de las cámaras".

Ävaro Pérez, no obstante, asegura que "no he tenido relación amistosa con Rajoy; con Aznar un pelín más” porque "me llevaba muy bien con el señor Agag", el yerno del expresidente del Gobierno, a cuya boda en El Escorial acudió. "Que me enteré que seguía vivo porque escuché de él en televisión, pero no me ha llamado desde que estalló", ha dicho Pérez.