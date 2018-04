UGT dice que la manifestación sindical en Barcelona "no es independentista"

Así lo ha indicado este jueves en Jaén, antes de ofrecer la conferencia 'Tiempo de recuperar derechos' y a preguntas de los periodistas sobre la citada movilización y la presencia de UGT y CC.OO., que ha suscitado críticas desde diversos ámbitos como Ciudadanos.

Álvarez ha afirmado que "es muy importante" para España, Cataluña y para los trabajadores salir de la "pesadilla" que se está viviendo en los últimos años. Ha añadido que no tiene "un gran interés en ver de quién ha sido mayor la responsabilidad", pero los ciudadanos quieren "que se vuelva a la normalidad" y poder hablar de las cosas que les preocupan.

Ello "no ha sido posible" el año pasado, puesto que "la situación de Cataluña ha monopolizado el debate", de modo que se quiere "acabar con esa monopolización porque, si no, tampoco este año posible poder empezar a recuperar derechos". Ha señalado, además, que si el panorama no mejora "la economía catalana va a quedar tocada y la española también", de modo que esto "es suficientemente importante como para estar".

El secretario general de UGT ha dicho ser consciente de que "hay un gran interés en ver cuántas banderas independentistas va a haber o no va haber", si bien ha destacado que lo que "interesa es que el independentismo tenga puertas abiertas para volver a ir, a caminar hacia una situación de normalidad".

Tenemos la obligación de normalizar la situación de la vida política española y catalana y es en ese sentido en el que nosotros vamos a la manifestación"

"Tenemos la obligación de normalizar la situación de la vida política española y catalana y es en ese sentido en el que nosotros vamos a la manifestación", ha subrayado. Y para nadie los interprete "han situado "por escrito cuáles son los elementos" por los que van, para los que ha pedido respeto y que nadie ponga en su boca cosas que no han dicho.

Al respecto, ha apuntado que muchas veces ha acudido "a manifestaciones en las que sólo compartía parte", pero era "suficientemente importante como arriesgarte y estar". Así las cosas y tras indicar que hay otras organizaciones sindicales como USO que también están en la manifestación, ha aseverado que "para la UGT no hay ningún esfuerzo que vaya a escatimar para conseguir el objetivo de que en Cataluña haya un gobierno constitucional y estatutario".

"Tonterías" de Rivera

Preguntado, por otro lado, por las críticas del presidente de Cs, Albert Rivera, para el que UGT y CCOO se sitúan junto a los "golpistas" en la manifestación por los independentistas presos, ha considerado que "miente y, además, lo sabe".

"Estamos donde decimos que estamos y, si dedicara un poco de tiempo a leerse el manifiesto, con toda sinceridad, creo que no diría tonterías de estas características", ha declarado.

Álvarez, en todo caso, ha calificado de "miserable" que "la política española, y Ciudadanos de una manera muy especial, no sea consciente de que un puñado de votos no merecen tener al país en una situación de vilo" como la actual.

A su juicio, un puñado de votos "no son suficientes como para no abrir una puerta que vuelva a una situación de normalidad" y como "para no conseguir avanzar en los derechos y los problemas de los ciudadanos", de ahí que haya lamentado sus "desafortunadas" palabras".

Prisión preventiva

El secretario general de UGT se ha referido también a la prisión preventiva y ha explicado que en el manifiesto exponen que "es desproporcionada, en este caso, como ayer que en Logroño se pedían ocho años de cárcel por participar en un piquete de huelga".

"Las organizaciones sindicales, más allá del momento y de la corriente política, incluso de la ola populista que pueda aparecer, lo que queremos es que sea un país, justo, ecuánime y garantista", ha recalcado no sin apuntar que "los argumentos que se esgrimen para la preventiva son de dudosa posibilidad de mantenerlos".

En este sentido, ha afirmado que "algunas de las personas que están en prisión vinieron de Bruselas al Supremo" y se ha preguntado que "si alguien piensa que se van a ir". Ha incidido, además, en que la prisión "se aplica a las personas, no a los colectivos y ellos no tienen por qué pagar los platos rotos de otras personas que han huido y no se han presentado".

"Se tiene que celebrar el juicio, por supuesto; tienen que responder ante la justicia, pero en estos momentos no ayuda ni a sus familias ni a ellos ni a la solución del conflicto el que continúen en prisión preventiva", ha manifestado Álvarez.