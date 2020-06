Álvarez de Toledo admite discrepancias con Casado, pero no sobre el padre de Iglesias

La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, ha admitido hoy haber tenido "algunas discrepancias" con Pablo Casado en el pasado sobre varios asuntos, pero no sobre la última polémica parlamentaria después de que dijese que el padre del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, es "hijo de un terrorista del FRAP".

Álvarez de Toledo ofreció su primera rueda de prensa desde hace casi un mes y dejó claro que no tiene "ningún problema desde el punto de vista personal y político" con Casado. "Tenemos una relación muy fluida y natural", insistió la portavoz de los populares en la Cámara baja, si bien admitió que las coincidencias no han sido plenas.

"En un año y pico, hemos tenido la mayoría de coincidencias totales y algunas discrepancias sobre algunos asuntos. Eso es lo natural en personas que no somos idénticas ni cortadas con la misma tijera. Es decir, somos adultos y políticos y tenemos opiniones no idénticas sobre todo, pero en este caso en particular (sobre el padre de Iglesias) yo no he recibido de él queja o discrepancia alguna", ha indicado refiriéndose al presidente del PP.

Álvarez de Toledo ha defendido que una portavoz parlamentaria "tiene un margen de autonomía" a la hora de hablar en el Congreso, en clara alusión a las quejas que bajo condición de anonimato expresaron varios de sus compañeros de la bancada popular por sacar a colación unos hechos ocurridos en el franquismo cuando el PP se afanaba por acorralar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Asimismo, ha negado con vehemencia que haya pensado en dejar la portavocía del PP o darse de baja del partido. "El día que uno se quiere ir, se va y anuncia que se va. Uno no se queda amagando o jugueteando. Esos son cosas frívolas y de gente que no se toma la política en serio. Si nos tenemos que ir, nos vamos. Que es lo que tiene que hacer el señor Marlaska hoy", ha sentenciado.

También ha dejado claro que no ha puesto su cargo a disposición del presidente del partido por esta cuestión "ni muchísimo menos", al tiempo que ha recordado que los comentarios off the record o las filtraciones que hacen algunos desde las filas del PP ya fueron "irrelevantes en su día" para que influyesen en su nombramiento o en ir de número uno por Barcelona.

Por ello, ha opinado que es mejor que haya "deliberaciones abiertas y que se identifiquen" los que la acusan de ir por libre y ha agradecido al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que "se haya identificado públicamente" cuando la criticó, aunque ella no comparta sus afirmaciones de que no había perdido los papeles. "A mí tampoco me gustan algunas de sus intervenciones", ha indicado sobre el presidente gallego.

Recurso ante el TC

Álvarez de Toledo ha anunciado tras ello que este lunes tuvo una reunión con la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, en la que le anunció que presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional si no mantiene en el diario de sesiones y en su literalidad -"sin corchetes ni cursivas"- la afirmación de que el padre de Iglesias es un "terrorista" pues se trata de "un hecho fáctico".

"La frase tiene que figurar en el diario de sesiones. Esa frase no es un insulto. Son hechos objetivos. Cómo llamarían a un militante de ETA?", se preguntó antes de reiterar que se trató de una "afirmación de orden fáctico" y que no se trata de un insulto. "Es un hecho objetivo. Esa palabra no puede estar secuestrada entre corchetes ni estar esposada", hizo hincapié. Además, reclamó a Batet que "no actúe como correa de transmisión de la Moncloa".