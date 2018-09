La 'número 2' de Álvarez Conde dice que Cifuentes no estaba obligada a defender el TFM

La exsubdirectora del Instituto de Derecho Público en la Universidad Rey Juan Carlos, Laura Nuño, ha declarado este lunes ante la jueza Carmen Rodríguez Medel que la normativa vigente el año que cursó su máster Cristina Cifuentes (2011/2012) no obligaba a los alumnos a defender el trabajo final (TFM) ante un tribunal, sino que se dejaba a criterio del docente.

Por primera vez, Nuño ha declarado como una de las investigadas en el conocido como 'Caso Máster', ya que hasta ahora solo lo había hecho como testigo. Su declaración ante la titular del juzgado de instrucción número 51 de Madrid ha durado apenas 20 minutos y se enmarca dentro de la pieza en la que se investigan las supuestas irregularidades en el proceso de obtención del título de máster de la expresidenta madrileña.

Durante su declaración, a la que no ha asistido ningún representante de la Fiscalía, Nuño -involucrada también en el máster cursado por la ex ministra Carmen Montón,del que era directora- ha querido dejar claro que ella no era la número dos del Instituto ni de su director y principal imputado, Enrique Álvarez Conde.

Solo uno defendió su TFM

Según Nuño, su actuación se ciñó a la evaluación de tres alumnos de la promoción de Cifuentes en sustitución de otra profesora, y ha dicho que únicamente uno de ellos defendió el Trabajo Fin de Máster (TFM) porque la normativa de entonces no lo exigía y el alumno podía aprobar con solo presentar dicho trabajo.

Nuño fuela única que dimitió de su cargo -subdirectora del IDP- tras el estallido del escándalo del máster de Cifuentes. Aunque asegura que no es la 'número 2' del director cesado, este diario pudo comprobar a través de las memorias del instituto universitario que era la investigadora principal del equipo más amplio de trabajo del centro: el proyecto sobre Género. Esta iniciativa contaba con 17 integrantes más y bajo su paraguas impartían másteres como el cursado por la ex ministra Montón.

La firma de Nuño también apareció en diversas actas de convalidación de asignaturas. Ella aseguró que fue falsificada y atribuyó su dimisión a la "crisis de confianza" que estaba experimentando con el centro. Sí permanece como directora del Observatorio de Igualdad en la Universidad Rey Juan Carlos.

Normativa del TFM

La ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales indica que todas las enseñanzas oficiales de Máster concluirán con la elaboración y defensa pública de un Trabajo de Fin de Máster, que tendrá entre 6 y 30 créditos, que ha de formar parte del plan de estudios, tal y como establece el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre.

Así, el Trabajo Fin de Máster deberá realizarse en la fase final del plan de estudios y estar orientado a la evaluación de competencias asociadas al título. Según la normativa de la URJC para poder realizar la defensa del TFM el alumno tendrá que haber superado el resto de las asignaturas del Máster, para lo que deberá entregar la justificación correspondiente.

Además, los estudiantes deben presentar ante la Comisión de Evaluación, en que se encuentren matriculados, cuatro ejemplares de la memoria en soporte informático y una en papel, y la autorización del director para la lectura y defensa del TFM, salvo que la naturaleza del trabajo requieraotro medio, con la antelación que establezca la Comisión.

Por su parte, el secretario debe hacer llegar una copia a cada uno de los miembros que constituyan la Comisión de Evaluación. Asimismo, debe hacer llegar la autorización de lectura al director del máster. Aunque el Reglamento data de 2007, en la normativa de la URJC se explica que no entraría en vigor hasta el curso académico 2016/2017 [cinco años después del curso en el que se matriculó Cifuentes].