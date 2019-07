Almeida respeta el auto judicial pero insiste en que Madrid Central ha de mejorarse

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha dicho este lunes que "respeta pero discrepa" del auto judicial que reactiva cautelarmente las multas en Madrid Central y ha pedido tres meses para lograr una "alternativa" en este área de bajas emisiones que "no esté agujereada ni parcheada".

El Ayuntamiento de Madrid volverá a multar desde este lunes a los vehículos que accedan a Madrid Central sin permiso, después que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 24 de Madrid paralizara el pasado viernes cautelarmente la moratoria de multas que había activado el cogobierno municipal del PP y Cs el 1 de julio.

En declaraciones a los periodistas durante su visita al distrito de Usera, el alcalde ha recalcado que se deben "acatar" las decisiones judiciales aunque "se discrepe".

Presentarán alegaciones

"Este auto me merece el mismo respeto que los otros dos que avalaron la legalidad de la actuación de la administración", ha señalado Almeida, en referencia a los recursos presentados por el PSOE y un vecino particular del distrito Centro, que no fueron aceptados.

El regidor ha señalado que presentarán las alegaciones correspondientes al Juzgado porque, en su opinión, la aplicación de la moratoria "cumple con el ordenamiento jurídico".

Almeida ha apelado a la "hipocresía de la izquierda" en la lucha por la calidad del aire y ha insistido en la "moratoria oculta" de Manuela Carmena a las multas en Madrid Central porque no se llegó a sancionar a los vehículos con distintivos ambientales B o C, el 75 % de los que acceden.