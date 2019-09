Almeida: no se "derrochará dinero público" con un recurso contra Botella por "venganzas estériles"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha adelantado este domingo que no se va a "derrochar el dinero público de los madrileños ni el dinero de la administración de Justicia en la búsqueda de venganzas estériles". Lo dice tras conocerse el cese de la abogada que estaba preparando el recurso ante el Tribunal Supremo contra la sentencia exculpatoria al equipo de la exalcaldesa Ana Botella por la venta de viviendas públicas a un 'fondo buitre'.

El recurso es un mandato del Pleno del pasado 29 de julio, el primero del Gobierno PP-Cs, que salió adelante con los votos de Más Madrid y PSOE junto a la abstención de Vox. La proposición incluía que la EMVS lo presentara en el plazo de 30 días. Almeida ha justificado el cese de la letrada de la EMVS, Paloma Herranz, asegurando que "es exactamente lo mismo que hizo el equipo anterior de Gobierno", como ha declarado a los medios de comunicación durante la celebración del XXXVIII del Día del Niño.

"La persona que ha sido cesada no era la persona que estaba cuando llegó el equipo de Gobierno de Ahora Madrid y nadie les discutió su potestad de reorganizar los servicios", ha trasladado a los periodistas. Almeida ha afeado que la izquierda les critique por hacer lo mismo que ellos hicieron antes, lo que le ha llevado a reprochar que apliquen "unos estándares y unos criterios distintos de actuación".

"La izquierda tiene un problema de hipocresía", ha indicado el alcalde, porque "si es la izquierda está muy bien, si es el centroderecha está muy mal". Además, ha añadido que "la izquierda es todo menos un ejemplo de coherencia" ya que busca "la bronca y el enfrentamiento".

Por eso, el edil les ha pedido que "asuman que hay un nuevo equipo de Gobierno" y que sean "una oposición seria, constructiva, con rigor". "Aquí el problema no es la EMVS sino que tenemos una izquierda desnortada que no ha asumido el cambio en el Ayuntamiento de Madrid", ha manifestado. Asimismo, Almeida ha señalado que el Ejecutivo está "en su derecho de establecer líneas de actuación" y ha adelantado que no van a "estar condicionados" en sus decisiones.

Almeida ha respondido a los medios de comunicación que el Gobierno "ya se posicionó" con respecto a no interponer un recurso contra la sentencia que absolvía al equipo de la exalcaldesa Ana Botella por la venta de viviendas públicas a un 'fondo buitre'.

Como ha explicado, la fiscalía del Tribunal de Cuentas pidió la absolución. También se ha referido a la sentencia dictada en primera instancia, firmada "por una persona que fue jefa directa de Marta Higueras", actual portavoz orgánica de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, y con la que mantiene "una amistad con (la exalcaldesa) Manuela Carmena desde hace más de 40 años". Por ello, según el alcalde, desde su equipo buscan "criterios jurídicos" y no "arbitrarios".