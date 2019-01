Almeida promete hacer de Madrid "la capital de la España constitucional"

El candidato del PP al Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha reivindicado este domingo como el futuro alcalde de Madrid que hará de "la capital de la España constitucional" una ciudad "más libre", que "mira al siglo XXI" y no "reescribe el pasado", y es que "la ilusión y la alegría han cambiado de bando", y ahora están en el PP.

Ante un abarrotado Teatro Goya, Martínez-Almeida ha dedicado sus primeras palabras durante la presentación de su candidatura al Consistorio madrileño para avisar a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que únicamente le quedan 133 días en Cibeles. "Se han acabado los cuatro años de radicales podemitas", ha lanzado entre aplausos de los presentes, entre los que se encontraban concejales del Grupo.

A ellos, "extraordinarios concejales", les ha dado las gracias por su trabajo en la oposición al haberse constituido en "punta de lanza de la oposición a Carmena". "Cuando fui portavoz, una de las primeras cosas que dije es que estaría seguro de que el próximo alcalde de Madrid sería del PP y que lo primero que haría sería dar las gracias a todo el Grupo, algo que haré el 26 de mayo", ha señalado.

José Luis Martínez-Almeida ha relatado que el presidente del PP, Pablo Casado, le llamó por teléfono no para decirle que sería el candidato, sino para comunicarle que sería el "próximo alcalde"

La llamada de Casado

"Lo acepto, estaré a la altura, seremos alcalde, y Díaz Ayuso presidenta, y te llevaremos al Palacio de Moncloa... seremos la palanca de cambio para que llegues a Moncloa y seas el presidente del Gobierno, te lo mereces tú pero sobre todo los españoles", se ha dirigido a Casado.

Desde el estrado, Almeida ha apuntado que será el alcalde que defienda las mismas convicciones con las que se afilió al PP del distrito de Tetuán a los 18 años. Y es que, tal y como ha añadido a continuación, el Partido Popular "nunca ha cambiado de sitio ni se ha ido a otros sitio". "Aquí estoy por las mismas razones que me llevaron a afiliarme, y estoy muy orgulloso de formar parte del proyecto del PP", ha apuntado.

Sobre sus pretensiones para con la capital, Almeida ha asegurado que busca "un Madrid más libre, en el que las políticas se centren en las personas, y en el que los madrileños puedan llegar donde quieran llegar" partiendo del mismo sitio. "Pondremos la igualdad de oportunidades", ha remachado.

En este punto ha indicado que "no" quiere que Carmena decida por él, ya que está "en el partido de las personas". "Respetamos a la persona, y ellos quieren controlar a las personas, pero yo quiero un Madrid más libre para decidir dónde llegar en cada momento", ha expresado.

Simplificar impuestos

Ha criticado que en la capital haya que pagar "347 millones de euros más en impuestos", ya que ha aumentado la presión fiscal. Así, una de las medidas que pondrá en marcha si se hace con el bastón de mando de la ciudad será "un plan de simplificación normativa sin precedentes".

Quiere así Almeida poner "las cosas fáciles a los ciudadanos, a los emprendedores, diciendo que Madrid es una ciudad abierta". En este punto ha hecho mención a una de las "grandes mentiras" de Manuela Carmena, "ese enfrentamiento entre el norte y el sur". "Los distritos del sur no comprarán a Carmena más mentiras, ya que si alguien reequilibró el sur ha sido el Partido Popular", ha lanzado.

Y es que, según sus palabra, Almeida quiere "un Madrid que escriba su futuro, y no reescribir el pasado". "Querré mirar a los madrileños, y decir tenemos ahí el siglo XXI y no el XX". "Quiero un Madrid orgullo y consciente de lo que supone ser la capital de la nación", ha reiterado.

"Capital constitucional de España"

En ese momento, Almeida ha mostrado la foto en la que Manuela Carmena aparece en Cibeles junto a Carles Puigdemont y Raül Romeva, y ha indicado que "en Madrid no volverá a producirse la foto de una alcaldesa con tres golpistas", ya que no permitirán que "se denigre la imagen de España". "Queremos un Madrid capital de la España constitucional; se te acabó el tiempo, Manuela Carmena", ha expresado entre aplausos.

"No quiero ser el alcalde que diga que no se recoge el cartón por que ha bajado el precio. Nadie apuesta por el transporte público como el Ayuntamiento y la Comunidad del PP porque a los madrileños no se les trata como a niños pequeños. Se les acompaña para que sean ellos quienes toman sus propias decisiones", ha expresado.

"La ilusión y la alegría ha cambiado de bando, está aquí. Vamos a gobernar. Viva Madrid y viva España", ha concluido.