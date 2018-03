Albiol cree que las palabras de Turull demuestran la victoria del Estado de derecho

El líder del PPC en el Parlament, Xavier García Albiol, ha afirmado hoy que el discurso del candidato de Junts per Catalunya a la investidura a la presidencia de la Generalitat, Jordi Turull, demuestra que "el Estado de derecho y las instituciones democráticas de este país han ganado".

"Viendo su actitud, una actitud que es comprensible, y escuchando su discurso, sólo podemos llegar a una conclusión, y es que el Estado de derecho, las instituciones democráticas de este país han ganado", ha sostenido en su intervención en el debate de investidura en el Parlament.

A su vez, ha criticado el gesto de ofrecimiento "de mano tendida" por parte de Turull al Estado, y le ha preguntado si la mano que ofrecen "es la misma que planteó Carles Puigdemont cuando le dijo a Rajoy: 'o referéndum o referéndum'".

Para el dirigente popular, el candidato a la investidura "no ha estado a la altura de las circunstancias" y su discurso "no tiene ninguna credibilidad" porque se ha referido a unas prioridades "que hace tres meses que no existían".

"Su discurso está reñido con la realidad, con la evidencia que han demostrado en los últimos años y meses", ha criticado Albiol, en referencia al contenido de la intervención de Turull, en la que ha evitado referirse a la "república".

¿A qué Jordi Turull tenemos que creer?

El líder de los populares catalanes ha argumentado que la candidatura de Turull no es está pensada para gobernar Cataluña sino que lo que quiere es "crear más presión a la justicia" y "tener un nuevo mártir y poder seguir adelante en su alocada aventura hacia ningún lugar".

Así, ha apuntado que el discurso que ha presentado "nada tiene que ver ni con la actitud que ha tenido, no hace meses o semanas, sino en las últimas horas", en referencia al ofrecimiento de "mano tendida" al diálogo con el Estado.

Se ha cuestionado, en esta línea, "a qué Jordi Turull nos tenemos que creer", si al que ha pronunciado un discurso con el que podrían compartir algún elemento, o al conseller que en la campaña electoral "abogaba por seguir profundizando" en el proyecto separatista.

Albiol ha pronunciado un discurso en catalán y en castellano en el que ha lamentado que, en el tiempo transcurrido tras la celebración de las elecciones autonómicas del 21D, JxCat y ERC hayan estado preocupados en cómo se "repartían el poder" tras el triunfo electoral.

"La candidatura de Turull no es una candidatura que quiere tirar adelante, sino que es una candidatura que obedece única y exclusivamente a la voluntad de una parte de la clase política catalana de seguir en el barro del desafío", ha remachado.

Ante la situación actual, Albiol ha opinado que "lo mejor que puede ocurrir" es avanzar hacia "un nuevo escenario que contemple una mayoría alternativa al independentismo".

Y es en estas circunstancias que ha cargado contra la decisión de Ciudadanos (Cs) de no presentar a su líder, Inés Arrimadas, a un debate de investidura, y se ha preguntado cuándo lo harán si no lo han hecho después de ganar las elecciones.

La CUP ha acordado mantener sus cuatro abstenciones, ya decididas después de recibir su primera propuesta de plan de Govern, lo que impedirá que pueda ser investido hoy presidente de la Generalitat en primera votación el candidato de JxCat, Jordi Turull.