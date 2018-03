Garzón impulsa su perfil para relanzar la marca de Izquierda Unida en el Congreso

El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha presentado en los últimos dos meses una batería de iniciativas parlamentarias similares a algunas de las propuestas por el grupo de Unidos Podemos, en el que su partido se incluye. El objetivo es aprovechar el actual momento de reivindicaciones sociales que vuelven a las calles para reforzar el peso y la autonomía de su marca en el seno de la coalición.

La cuestión de la visibilidad de las siglas dentro del grupo confederal no es nueva y ha generado tensiones a lo largo de este año y medio de legislatura. El trabajo parlamentario de Izquierda Unida queda a veces invisibilizado ante la potencia mediática de la marca de Podemos, a quien se terminan atribuyendo iniciativas elaboradas por técnicos y diputados del partido de Garzón. Así lo ha puesto de manifiesto IU en sucesivos informes.

No en vano, ambas formaciones se encuentran en pleno proceso de negociaciones para redefinir los términos de la coalición electoral con la que deberán presentarse a las elecciones autonómicas y municipales de 2019. El pacto sobre la fórmula no es fácil, aunque pretenden tener listo un acuerdo de mínimos en abril. Pilotan la negociación los respectivos secretarios de organización, Pablo Echenique e Ismael González, aunque sus equipos prefieren no dar detalles por el momento. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, dijo que el nombre sería algo "secundario", aunque aseguró que serían "enormemente generosos" con sus socios.

Perfil propio

Desde su batacazo electoral en Cataluña, Podemos ha puesto en marcha una ofensiva parlamentaria centrada en la agenda social. Pero IU no se queda atrás y ha potenciado su actividad en el Congreso en los últimos dos meses. El pasado 25 de enero Garzón exigió por carta a la presidenta de la Cámara, Ana Pastor, que llamase la atención a los partidos sobre el bloqueo ejercido por PP y Ciudadanos en la Mesa -el órgano rector de la Cámara- respecto a las proposiciones de ley (PL) de la oposición. Un hecho que venían denunciando los morados y el PSOE desde meses atrás.

Garzón exigió a Ana Pastor que advirtiese a los partidos sobre el bloqueo de PP y Cs a las leyes de la oposición

A finales de diciembre, varios miembros del grupo confederal presentaron dos proposiciones no de Ley (PNL) para reclamar al Gobierno la recuperación de la gestión pública de las autopistas de peaje cuya concesión expira en los próximos años; también presentaron otra centrada en la AP-6 tras el caos de la nevada. A comienzos de febrero, el coordinador de IU decidió presentar su propia iniciativa para exigir una auditoria sobre el rescate de las autopistas de peaje, aunque con escasa coordinación con sus socios.

El pasado 23 de febrero, Garzón presentaba ante los medios el contenido de una iniciativa parlamentaria para proteger la libertad de expresión, donde propone aspectos como la derogación del delito de enaltecimiento al terrorismo por su uso "arbitrario" o la supresión del delito de injurias a la Corona. Medidas en la línea de algunas de las enmiendas presentadas por el grupo confederal a las proposiciones de ley tanto del PNV como del PSOE para modificar y derogar respectivamente la Ley de Seguridad Ciudadana, popularmente conocida como Ley Mordaza, que se han desbloqueado recientemente.

Reforma electoral

En cuanto al intento de reforma electoral que han puesto sobre la mesa Podemos y Ciudadanos, el coordinador federal de IU reconoció que a pesar de compartir objetivos, su partido tenía una propuesta "propia". Concretamente, la que lleva defendiendo a lo largo de sus treinta años de existencia. IU ha sido tradicionalmente el partido más perjudicado proporcionalmente frente a los nacionalistas por el sistema de cálculo utilizado para la asignación de escaños.

Este miércoles, Garzón presentaba en nombre de IU dos proposiciones de Ley para revertir la reforma del artículo 135 de la Constitución pactada por PP y PSOE en 2011, que prioriza el pago de los intereses de la deuda. También de la Ley de Estabilidad Presupuestaria Sostenibilidad Financiera, que lo desarrolla. Las propuestas, registradas por el grupo de Unidos Podemos-En Comú Pódem-En Marea, defienden aumentar el déficit estructural de las administraciones y contemplan suprimir la regla de gasto, por la que los ayuntamientos no pueden reinvertir su superávit sino que deben destinarlo a pagar deuda y a reducir el déficit.

IU presenta dos proposiciones para revertir la reforma del artículo 135 y suprimir la regla de gasto

Este último punto es, precisamente, una de las banderas del grupo confederal y de Podemos en particular. La coalición morada logró 'colar' a finales de noviembre una proposición de Ley contra dicha regla gracias a un despiste del Gobierno a la hora de vetar la iniciativa. Preguntado por la similitud entre ambas propuestas, Garzón defendió que la suya es "integral". Aunque es consciente de las dificultades parlamentarias que tiene para salir adelante, pretende poner el debate sobre la mesa. El PSOE recogió el guante por boca de su vicesecretaria general Adriana Lastra, quien se mostró abierta a acometer la reforma.