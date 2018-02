El próximo sábado se cumplen seis meses del atropello masivo en la Rambla de Barcelona y del ataque en Cambrils que se produjo horas después, un periodo de medio año marcado por la crisis política en Cataluña y por unas agitadas elecciones autonómicas que han terminado enfrentando no solo al denominado bloque 'constitucionalista' con las fuerzas independentistas, sino también a los partidos que defienden dentro del mismo 'bando' la Carta Magna. La última prueba que evidencia el conflicto es la negativa del Partido Popular y el PSOE a crear una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados sobre los atentados del 17 y 18 de agosto tal y como propone Ciudadanos.

La formación que más sube en las encuestas de ámbito nacional desde el 21-D recibió ayer una oleada de críticas por parte del resto de grupos parlamentarios por su propuesta "partidista"

Rivera se queda solo. Si populares y socialistas decidieron tumbar la iniciativa durante el Pleno celebrado en la tarde de ayer, Unidos Podemos optó por abstenerse. El líder de la formación que más sube en las encuestas de ámbito nacional desde el 21-D, cuando se convirtió en la primera fuerza política en votos y escaños en Cataluña, recibió ayer una oleada de críticas por parte del resto de grupos parlamentarios. El PP, incluso, le pidió que retirase la Proposición no de Ley (PNL) del orden del día antes de que se celebrase la sesión plenaria.

Ni siquiera la insistencia de Cs sobre que el objetivo de la Comisión era para depurar responsabilidades políticas, sino "valorar qué mejoras podían llevarse a cabo en la lucha antiterrorista" logró ablandar a sus cada vez mayores adversarios políticos. Según el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, que defiendan que esa comisión de investigación no persigue depurar responsabilidades "cuando el objetivo de este órgano parlamentario es precisamente ése, no tiene sentido". Además, apunta que todas las explicaciones relativas a los atentados en Barcelona se han dado ya en el Pacto Antiyihadista.

"Irresponsabilidad"

La socialista Margarita Robles subía el tono del discurso contra Rivera y acusaba a la formación naranja de utilizar la lucha antiterrorista "como objeto de utilización partidista", olvidando que "los únicos responsables de los atentados son los terroristas y poniendo en cuestión a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". "Nos parece una irresponsabilidad que, con el pretexto de no sabemos qué, se cuestione a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y se quiera utilizar la lucha antiterrorista como elemento de confrontación entre partidos ni como instrumento de lucimiento político", ha reprochado la socialista.

Desde Unidos Podemos, la portavoz Irene Montero se manifestó en la misma línea que Robles defendiendo que la lucha antiterrorista debe seguir siendo una "cuestión de Estado" y no debe haber "fisuras" ni utilizarse con intereses "partidistas". Sin embargo, su formación prefirió abstenerse. Juan Carlos Girauta, encargado de presentar la PNL durante el Pleno tomaba un largo trago de agua antes de invitar a reflexionar a los allí presentes. "La cuestión es por qué no habría que investigar los atentados de Barcelona y Cambrils [...] Solo a las 11 de la noche del 17 de agosto relacionaron los Mossos los atentados con la previa explosión de 120 bombonas de butano más explosivos de fabricación casera en una vivienda ilegalmente ocupada en Alcanar", recordaba. "¿Por qué no se atendió a las advertencias de la juez de instrucción?", pregunta.

¿Y el 11-M?

Y como venía haciendo en las diferentes comparecencias que han precedido al anuncio de la iniciativa, Girauta ha enumerado las distintas comisiones que se han creado en diferentes países a raíz de los atentados terroristas como las formadas en Francia o EEUU, pero también en España, ya que el 11-M tuvo su comisión de investigación en el Congreso con la aprobación de Mariano Rajoy. "¿Es qué los muertos de Barcelona son menos muertos?", insistía.

Sin embargo, el planteamiento defendido por Girauta no encontraba el apoyo de ningún grupo. El PNV -que en las últimas semanas ha intensificado sus ataques a Cs al considerar que están siendo utilizados por la formación naranja en materia de presupuestos en su guerra particular con el PP- criticaba además que esta propuesta pasaba por lanzar la sospecha sobre la descoordinación entre las Fuerzas de Seguridad del Estado y la policía autonómica catalana. Por otro lado, Gabriel Rufián (ERC) ponía el énfasis en los vínculos de Abdelbaki Es Satty, colaborador del CNI, con el Estado e invitaba a Cs a ir a los "platós de televisión a contar mentiras".

Los 238 votos en contra de la voluntad de de Cs de investigar los atentados en Cataluña y las 73 abstenciones de un total de 341 votos emitidos evidencian aún más el enfriamiento de las relaciones entre Ciudadanos y el resto de formaciones políticas, que además tampoco parece que vayan a apoyar a Rivera en la proposición de ley que su grupo parlamentario registró este martes en el Congreso para que el conocimiento de las lenguas cooficiales no sea un requisito para el acceso a la función pública en las distintas comunidades autónomas.