Albert Rivera niega haberse saltado un control de seguridad en El Prat

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha negado hoy haberse saltado un control de seguridad en El Prat, como han publicado varios medios que recogen un supuesto rifirrafe entre los escoltas del político, agentes de la Policía Nacional y vigilantes de seguridad privada del aeropuerto.

Según un comunicado del sindicato de seguridad privada Alternativa Sindical, al que ha tenido acceso Efe, y que recoge el parte de servicio de ese día 7 de octubre, uno de los escoltas de Rivera afirmó que éste no debía pasar el control cuando saltó el indicador aleatorio.

Según los trabajadores, una vez el político hubo pasado, los agentes recriminaron a los empleados de la empresa de seguridad haber "interferido en su operativo" y los amenazaron asegurando: "La próxima vez te pongo los grilletes y te llevo p'alante".

Desde Ciudadanos han señalado que Rivera "siguió en todo momento la instrucción de la Policía Nacional" en el control de seguridad y que los policías nacionales que acompañaban al líder del partido "se identifican ante el vigilante" que les dio "instrucción de dejarle continuar bajo su responsabilidad".

"Una vez pasado el control, (Rivera) cumplió con las órdenes indicadas por criterio exclusivo de los agentes y nunca se ha negado a detenerse en ningún control cuando ha sido requerido para ello. Por tanto, se trata de una cuestión que depende del criterio y la autoridad, exclusivamente, de la Policía Nacional", señalan desde Ciudadanos en su comunicado.

Fuentes policiales, por su parte, han indicado a Efe que fue un vigilante de seguridad el que en primer término permitió el paso a Rivera, que tiene escolta policial por evaluación de riesgo. Posteriormente, cuando había superado la zona del control junto a uno de los escoltas, otro vigilante de la misma empresa les dijo que eso no podía ser y que el político tenía que ser sometido al control.

Entonces, según las fuentes policiales, el segundo escolta indicó que había sido el compañero del vigilante el que le había dicho que podía pasar.

Estas mismas fuentes recalcan que ni Rivera se saltó el control ni existió un "rifirrafe" entre los agentes y los trabajadores del control.

Según el sindicato Alternativa Sindical, la empresa ha citado a los vigilantes y podría abrirles expediente por incumplir el mandato de colaboración con las fuerzas de seguridad.

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha preguntado a través de su cuenta personal de Twitter por qué Rivera "quiere (y consigue) saltarse el control de trazas que detecta si has estado en contacto reciente con drogas o explosivos".

"Yo lo he hecho TODAS las veces que me lo han requerido, es muy sencillo y dura 2 minutos", ha apostillado el responsable de Podemos.

La pregunta es ¿Por qué Albert Rivera quiere (y consigue) saltarse el control de trazas que detecta si has estado en contacto reciente con drogas o explosivos? Yo lo he hecho TODAS las veces que me lo han requerido, es muy sencillo y dura 2 minutos. https://t.co/IG2xsGr4bn