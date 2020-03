Albert Rivera descarta volver a la política: "No pretendo ser un expresidente que tutela ni un jarrón chino"

Albert Rivera ha regresado este lunes para anunciar cuáles serán sus nuevas funciones como integrante del despacho de abogados malagueño Martínez-Echeverría.

Han pasado tres meses y 20 días desde que el expresidente de Ciudadanos abandonase su carrera política después de los malos resultados cosechados el pasado 10 de noviembre en las elecciones generales. "No pretendo ser un expresidente que tutela ni un jarrón chino", ha manifestado ante las preguntas de los periodistas sobre el proceso interno de Ciudadanos que enfrenta a Inés Arrimadas con el crítico Francisco Igea.

Acompañado de su incondicional jefe de Prensa Daniel Bardavío, Rivera ha descartado volver a la política y tampoco ha querido desvelar su voto en las primarias del partido de forma explícita, aunque ha insinuado su posible respaldo a la actual líder de la formación. "No hay que ser un lince... Mi voto es secreto, aunque es un secreto a voces", ha lanzado. "Todo el mundo sabe lo que pienso de Ciudadanos y de Inés Arrimadas", ha señalado ante la insistencia de los medios.

Nuevo trabajo de Rivera

Rivera será el próximo presidente ejecutivo de Martínez-Echeverría y, entre sus cometidos, ha destacado que se encargará de representar al bufete en España y Portugal y de su modernización, implantación territorial. La entidad, explica, ya cuenta con una oficina principal en Andalucía, seis en Portugal y una en Madrid. "Volveré a defender la justicia desde otro lugar", ha lanzado.

También se encargará de captar talento. "Tengo 40 años, una nueva vida y un reto profesional por delante. En esta nueva etapa quiero hacer aquello que soñé desde pequeño, ser abogado", ha reconocido. El ex presidente de Ciudadanos estudia combinar su actividad en Martínez-Echeverría con su participación en foros internacionales y una posible función como docente que no ha concretado.

"En este despacho me van a permitir no sólo ser buen emprendedor sino ser también ser un buen padre, una buena pareja o un buen hijo. Nos ponemos en marcha en esta nueva etapa que tanta ilusión me hace", ha explicado antes de su concluir: "¡Viva la libertad!".

El Gobierno de Pedro Sánchez

Según Rivera, Ciudadanos ha sido "todo" en estos últimos 13 años, pero no se arrepiente de haber abandonado la política. "Hay vida más allá de la política", ha insistido. El expresidente de la formación naranja ha pedido a los militantes de Cs que voten con libertad y que "acierten". "Si le va bien a Ciudadanos, seguro que le va mejor a España. Un partido liberal y moderado es bueno para el país", considera.

El exlíder de Cs no ha querido profundizar en el devenir del Gobierno de Pedro Sánchez: "No hay que ser un detective para saber que no estoy muy de acuerdo. Sigo siendo liberal, constitucionalista... Y sigo estando preocupado por el futuro de este país", ha comentado.

Rivera volverá a comparecer ante los medios el próximo 15 de abril para presentar Un ciudadano libre, su tercera obra. "Hoy no he venido a hablar de mi libro", ha bromeado.