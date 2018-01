El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha criticado el dispositivo policial encargado de custodiar los alrededores del Parlament durante la sesión de este martes. Cientos de personas lograron acceder por la tarde al parque de la Ciutadella, el recinto donde se encuentra la cámara catalana, consiguiendo sobrepasar el cordón policial formado por los Mossos d'Esquadra.

Se da la circunstancia, de que el control de la policía autonómica depende temporalmente del Ministerio del Interior, desde la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña. El presidente de la formación naranja ha lamentado que los agentes no lograsen impedir que sus diputados tuvieran que salir escoltados mientras eran increpados por manifestantes independentistas. "Un parlamento español no hay quien lo asalte. Y tiene que tener toda la protección que haga falta", ha señalado Rivera en una entrevista en Cope.

"¿Nos puede explicar el Gobierno qué dispositivo había previsto para Mossos? ¿Cómo es posible que unos radicales pongan en jaque al Parlament?", escribía Rivera en su cuenta personal de Twitter este martes por la noche después de los incidentes que se saldaron con dos detenidos.

Rivera también se ha referido a la situación en la que queda Cataluña después de que el presidente de la Cámara catalana, Roger Torrent (ERC) decidiera aplazar la sesión de investidura pero mantener a Carles Puigdemont como candidato. "Los separatistas tienen la pelota en su tejado. Están divididos y les toca escoger. Todo el mundo en los pasillos del Parlament sabe que Puigdemont no va a volver, pero se niegan a asumirlo", ha indicado.

En este sentido, ha descartado que la líder del partido en Cataluña y ganadora en las elecciones del 21 de diciembre se vaya a postular como candidata a una posible investidura, como le reclaman desde las filas populares. "Me encantaría que Inés Arrimadas tuviera opciones de ser presidenta. Pero no hay suma aritmética posible, ni siquiera con Podemos", ha sostenido Rivera. "No estoy pensando ahora mismo que nos convenga o no unas elecciones", ha apostillado después.

También ha mantenido que dará su apoyo al Gobierno en materia presupuestaria si el PP "cumple sus acuerdos" y ha criticado el acercamiento entre populares y socialistas si es para "mantener sistemas obsoletos como en la Justicia o en la Ley Electoral". Precisamente, Rivera propuso este martes abrir una ronda de partidos para abordar la revisión de la norma electoral fuera de la subcomisión del Congreso encargada de estudiarla.

Por otro lado, también ha fijado su postura respecto a la revisión de la prisión permanente revisable que deberá estudiar próximamente el Congreso a propuesta de PSOE, Podemos y PNV. Aunque Rivera se ha mostrado contrario a apoyar su derogación, Ciudadanos se muestra favorable a endurecer el régimen de tercer grado.