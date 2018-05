Albert Rivera, ante el CIS: "Estamos cerca de una victoria"

El Barómetro de abril del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha venido a confirmar que el viento de las encuestas sopla a favor de Ciudadanos, que sube casi dos puntos en estimación de voto y se sitúa como segunda fuerza con el 22,4%, solo por detrás del PP (24%) y en detrimento del PSOE, que perdería poco más de uno y se quedaría en tercera posición con un 22%. Podemos mejoraría unas décimas respecto al anterior barómetro, pero continúa en cuarta posición.

Las cifras han llevado a Albert Rivera a felicitar a su equipo al comienzo de la reunión del Grupo Parlamentario celebrada este martes en el Congreso de los Diputados. Aunque ha hecho un llamamiento a la "prudencia", el líder de la formación naranja ha asegurado estar "muy satisfecho" ante el último CIS y ha incidido en que la subida no es "ocasional", sino que corrobora una "tendencia".

Si bien ha insistido en que los datos deben servir "de motivación y no de éxtasis", ha señalado que el partido está "cerca de la victoria". "Hay que pasar página al bipartidismo, no queremos un proyecto de un bando contra otro bando", ha dicho el líder naranja. Y ha añadido que los sondeos deben "alentarles" a defender los "valores del partido": "Si nosotros gobernamos, no va a haber un solo pueblo de España donde no se defienda la libertad".

Además, ha emplazado a la formación a trabajar pensando "en el largo plazo" porque, según Rivera, los españoles "quieren que seamos serios y responsables" en un contexto en el que la "corrupción continúa siendo una de las principales preocupaciones, tal y como ha vuelto a reflejar también este CIS.

El PP avisa. "Nosotros no trabajamos para las encuestas, trabajamos para los españoles y lo sabrán valorar en las urnas"

Por su parte, el portavoz del Grupo Popular, Rafael Hernando, ha advertido a C's que las encuestas ya han vaticinado en otras ocasiones empates entre los cuatro primeros partidos y al final los populares han ganado los comicios. Por eso, recomienda a Albert Rivera que no viva tan pendiente de los sondeos.El PP, ha dicho, sigue siendo "el preferido de los españoles pese al lógico desgasta de la acción de gobierno".Aún así, insistió, "nosotros no trabajamos para las encuestas, trabajamos para los españoles y estamos seguros de que al final los españoles lo valorarán", ha dicho.

A juicio del portavoz del Grupo Popular, el líder de Cs vive tan "pendiente" de los sondeos, debe de sentirse "humillado" al ver que el barómetro le da peor nota que a dirigentes como Alberto Garzón (IU) o Joan Baldoví (Compromís).