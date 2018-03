El sistema público de pensiones se ha convertido en uno de los principales quebraderos de cabeza para los españoles según el último CIS, por lo que el debate sobre su presente y futuro durante el Pleno de este miércoles en el Congreso de los Diputados han convertido la sesión en una de las más importantes de los últimos años, por lo que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha aprovechado la ocasión para hacer un anuncio: una mejora inmediata de las pensiones mínimas y de las de viudedad que será incorporada en el proyecto de Presupuestos del Estado para el 2018 que el Consejo de Ministros prevé aprobar el día 23 de marzo. Además, también ha adelantado su intención de incorporar nuevas ayudas fiscales en el impuesto sobre la renta en el proyecto de presupuestos.

Aunque el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha coincidido en que "tiene que haber pensiones dignas", pues se trata de "una garantía constitucional" -artículo 50 de la Carta Magna- que "como legisladores" están obligados a cumplir, ha advertido al Ejecutivo de los peligros de caer en el "triunfalismo y la euforia". "Dice que todo va bien, pero la hucha se está vaciando, nueve de cada 10 euros han desaparecido", ha señalado. Y ha añadido que "en lugar de prometer cosas y no cumplirlas como en 2011" habría que ser "prudentes" y no dejarse llevar "por miedo al PSOE o a Podemos". De lo contrario, ha dicho, los pensionistas se verán "frustrados".

Rescate bancario

"No podemos caer en el error de llevar las pensiones al debate de azules y rojos. Los pensionistas son los héroes de la crisis y no podemos mercadear con sus los sentimientos de quienes han trabajado toda la vida", ha reprochado. En la misma línea, Rivera ha cargado contra el PSOE.

Le pediría al PSOE que sea un partido de Estado, no podemizado y a la deriva"

Después de que la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, Margarita Robles, acusara a Rajoy de "tomarse a cachondeo" el Pacto de Toledo y de "tomar el pelo" a los pensionistas, el dirigente de la formación naranja le ha recordado que el PSOE también contribuyó al "rescate" con dinero público de Caixa Catalunya, Bankia o Caixa Galicia que ahora critican.

"Ustedes eran un partido de Gobierno, han gobernado durante años y no pueden venir con el mismo discurso de Podemos. Parece que ustedes no han gobernado nunca, que nunca han rescatado bancos, que no han tenido que votar propuestas de revalorización... Le pediría al PSOE que no se 'podemice' y que no se ponga nervioso con las encuestas", ha apuntado. "Que sea un partido de Estado, no podemizado y a la deriva", ha insistido.

Bajada del IRPF

Tanto a los socialistas como al PP les ha pedido no caer en "debates cortoplacistas" ni el "y tú más". "Ciudadanos va a ayudar a este Gobierno y esta Cámara si son valientes y hablan de reformas del futuro. Queremos gobernar este país en un futuro", ha dicho Rivera. Con el objetivo de mejorar el sistema de pensiones el líder de Cs ha propuesto la bajada IRPF a los pensionistas que no puede llegar a fin de mes, una "exigencia", ha recordado, para apoyar los PGE, además de iniciativas para fomentar la natalidad y acabar con la precariedad laboral.

"Sin empleo digno, no hay pensiones dignas. No hay que ser Sherlock Holmes para darse cuenta", ha ironizado. Para finalizar, Rivera ha vuelto insistir en que no está de acuerdo con el tono "triunfalista" del Gobierno y le ha mostrado como ejemplo la carta que el Ejecutivo envió a los pensionistas en la que les garantizaba la subida del 0,25%. En el turno de réplica, Rajoy ha asegurado a Rivera que cumplió con sus promesas de 2011 en cuanto a no reducir empleo ni pensiones. "Lo digo siendo consciente de que todavía hay que trabajar mucho para tener un empleo y para tener un sistema de pensiones del que podamos sentirnos más orgullosos", ha contestado al presidente de Cs. Y ha reconocido que la carta que enviaron a los pensionistas "no es una misiva que a nadie le guste recibir", pero que era su "obligación" enviarla.