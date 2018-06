Iglesias inquieta a un sector del PSOE: "Presos políticos" y "diálogo sin límite"

Los primeros pasos de Pablo Iglesias como mediador entre Pedro Sánchez y el presidente de la Generalitat, Quim Torra, están levantando ampollas en aquella parte del PSOE que asistió en silencio a la moción de censura para no arruinar la esperanza del volver al Gobierno. Ese sector cree que no se puede transigir con las "provocaciones" de Torra -ha nombrado delegada de la Generalitat en Bruselas a la exconsejera huida Meritxell Serret- o dejar pasar algunas "salidas de tono" del líder de Podemos, aseguran a Vozpópuli diversas fuentes.

Hablar de "autodeterminación" o de la existencia de "presos políticos" en España tras el referéndum ilegal del uno de octubre y la proclamación de la República catalana el día 27 del mismo mes, como hace Iglesias, por más que lo haga en calidad de líder morado "puede acabar comprometiendo la política territorial" del Gobierno y del partido; y eso no es admisible teniendo en cuenta el acuerdo, "en teoría vigente", con PP y Ciudadanos contra el desafío soberanista.

Cierto que no todos lo ven tan grave. Hay quien opina que la imagen de "chico de los recados" que está transmitiendo el líder de Podemos es "patética" y le acabará pasando factura entre su electorado, pero son más los que estiman que el nuevo papel de Iglesias, la confusión, también entraña riesgos para los socialistas a medio plazo.

Por ejemplo, la consejera de Torra, Elsa Artadi, no tardó ni 24 horas en desmentir a Iglesias tras haber dicho éste que Torra le había dicho que la Generalitat renuncia a la vía unilateral hacia la república; algo que el secretario general de Podemos había transmitido al presidente del Gobierno en la llamada telefónica que le hizo el mismo lunes en cuanto terminó el encuentro en el Palau de la Generalitat de Cataluña.

Fue Pablo Iglesias quien reveló ayer esa llamada y también que fue el propio Sánchez quien ordenó al Ministerio del Interior (Instituciones Penitenciarias) que le facilitaran la visita a Jordi Cuixart en la cárcel de Soto del Real (Madrid). El "equipo" del presidente, según Iglesias, solventó el problema de que "el cambio de guardia hacía que se retrasara la visita" y posibilitó que, como cargo público, pudiera tener con Cuixart un encuentro carcelario sin cristal por medio.

"Se coordinó (Sánchez) con nosotros y sólo puedo hablar bien de las gestiones del Gobierno para facilitarnos este encuentro", elogió el de Podemos. "Por supuesto, he informado al presidente del Gobierno y espero que podamos seguir coordinándonos".

Borrell no cree que Torra quiera llegar a acuerdos y Javier Fernández espera que Sánchez no se autoengañe y piense que puede solucionar el problema catalán a corto plazo

De momento, solo dos voces han puesto en cuestión públicamente que esta operación diálogo le vaya a salir bien al PSOE. Una, el ministro de Asuntos Exteriores y bestia negra del soberanismo, Josep Borrell, quien acaba de declarar que es escéptico respecto a la posibilidad de que sirva para algo ofrecer acuerdo a quien no lo quiere.

"Honestamente, no lo pienso. No creo que quieran llegar a ningún tipo de acuerdo. Pero mantengamos la esperanza. Su discurso no muestra eso (llegar a acuerdos con el Gobierno central): se centra en la república, construir la república, etc", declaraba este martes Borrell en una entrevista con diversos medios europeos.

En esa misma linea había estado un día antes, el lunes, el presidente de Asturias y de la gestora socialista, Javier Fernández. Pedro Sánchez, dijo, tiene la "obligación" de dialogar con el nuevo Gobierno catalán porque es imprescindible, aunque no cree que el propósito del presidente del Gobierno sea "solucionar" el tema catalán y ve "prematuro" pensar en soluciones a corto plazo.

De momento, el Gobierno guarda silencio y no ha anunciado recurso contra el nombramiento de la huida Meritxell Serret como delegada de la Generalitat en Bégica

Uno de los aspectos más comentados de las últimas horas, a este respecto, es el silencio del Gobierno ante la decisión de Torra de nombrar delegada de la Generalitat en Bélgica a la huida Meritxell Serret, ex consejera en el Govern del también huido Carles Puigdemont.

Fuentes del Ejecutivo no han sabido decir a este periódico si esa decisión va a ser recurrida ante los tribunales, que era la tónica habitual en el Ejecutivo de Mariano Rajoy cuando se producía cualquier decisión referida a Puigdemont o cualesquiera otros imputados por el magistrado Pablo Llarena en el sumario por el 1-O.