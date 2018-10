Esperanza Aguirre siente "pena" porque Rodrigo Rato vaya a la cárcel por "robar solo 90.000 euros"

"La cárcel no está para meter a gente por robar solo 90.000 euros". Estas han sido las polémicas declaraciones que la ex presidente de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha hecho en Telemadrid.

Aguirre ha concedido una entrevista en el programa Buenos días Madrid. Suponía, así, el regreso tres años después de la popular a la cadena autonómica madrileña.

Fue en octubre de 2015 la última vez que pisó los platós de Telemadrid. Y como viene siendo habitual con la popular, su intervención no ha estado exenta de titulares y controversia.

Lo más comentado ha sido el momento en el que se ha tocado la condena a Rodrigo Rato. La ex dirigente del PP madrileño ha dicho sentir "mucha pena" por la pena que se ha atribuido al ex presidente de Bankia. Y es que tal y como ha dicho Esperanza Aguirre, "la cárcel no está para meter a gente por robar solo 90.000 euros". Cantidad, dice, que "además ha devuelto".

Otros implicados

Esperanza Aguirre ha criticado que solo se hable de Rato sobre esta cuestión cuando también se han confirmado las condenas a otros implicados en esta causa, entre ellos personas vinculadas al PSOE, Izquierda Unida o los sindicatos.