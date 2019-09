Aguado avisa a Ayuso: "Levantaremos todas las alfombras"

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha avisado al PP de que "no se puede confundir lealtad con complicidad" así como de que no van "a parar hasta levantar todas las alfombras" de la autonomía, "le pese a quien le pese" y "caiga quien caiga".

No se debe confundir lealtad con complicidad. No vamos a parar hasta levantar todas las alfombras de la Comunidad de Madrid, le pese a quien le pese...y caiga quien caiga. Para eso nos votaron 625.000 madrileños y os puedo asegurar que no vamos a defraudarles #VamosMadrid