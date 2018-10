Agentes de movilidad de Madrid critican que Carmena gaste 100.000 euros en cámaras

El Sindicato Profesional de Agentes de Movilidad SPAM, federado en CSIT Unión Profesional, ha criticado que el Ayuntamiento de Madrid, que preside Manuela Carmena, se gaste millones de euros en equipos de “alta tecnología con los que darse publicidad de cara a la ciudadanía” mientras este colectivo sufre la falta de medios.

El sindicato señala que hay agentes a los que no se les dota de prendas del uniforme (polos, pantalones, etc) simplemente porque no hay de su talla y según ellos “no hay dinero para comprar más”.

“Además -añaden- existe un elevado número de Agentes que su PDA tiene 15 años de vida y no está operativa porque no hay dinero para comprar una batería”.

Señalan que “no se dota de pantalones con protecciones a los motoristas, no dan a la plantilla equipos de protección contra la contaminación y no hay dinero para hacer unas miseras fotocopias y poder dotar a los agentes de una copia de la nueva Ordenanza de Movilidad”.

El sindicato afirma que, sin embargo, el Gobiernomunicipal sí tiene dinero para gastarse más de 100.000 euros en comprar cuatro cámaras OCR con reconocimiento de matrículas para poder multar a todo aquel vehículo que pase a Madrid Central, entre otras funciones, cuando dispone de uno y se encuentra guardado en un armario sin darle uso.

Este sindicato, mayoritario entre los agentes de movilidad, ha solicitado la apertura de la mesa de negociación para debatir “el aumento de carga de trabajo que suponen las obras actuales y la puesta en marcha y vigilancia de Madrid Central”.

Los agentes reclaman también un protocolo de conciliación familiar y “puestos de segunda actividad y adaptados”.

SPAN pide que se solucionen estos problemas “para poder prestar un servicio de calidad acorde a lo que la capital de España requiere”.

Advierten que “no nos gustaría entrar en un conflicto laboral a meses de las elecciones municipales, para que no se politicen, pero no se renuncia a ello pues creemos que la situación actual es difícil de mantener en el tiempo”.

El Ayuntamiento responde

Fuentes municipales indican que la adquisición de cámaras OCR “es útil no solo para Madrid Central y el protocolo de contaminación, sino también para comprobar si el vehículo dispone del seguro y la ITV, es decir, ayuda a la modernización del cuerpo”.

Añadieron que “se están cubriendo las necesidades que tienen de vestuario, y además están a punto de llegar 490 equipos de transimisión, así como nuevas PDA, que estarán en unos meses, pero ya se está tramitando”.