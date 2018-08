"Agenda del cambio": el gurú de Sánchez copia la estrategia con la que Vara le derrotó en Extremadura

"Agenda del cambio". Es el mensaje de la factoría Iván Redondo, jefe de gabinete de Pedro Sánchez, que el presidente utiliza para referirse a su programa de Gobierno. Sánchez lo utilizó por primera vez en el pleno del Congreso de los Diputados el pasado 17 de julio. Los portavoces del PSOE no han dejado de repetirlo desde entonces. El lema y la estrategia, sin embargo, no son nuevas. El presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, bautizó como "Agenda del cambio" el programa de reformas con el que logró derrotar al tándem que formaban entonces el propio Redondo y José Antonio Monago (PP) en las elecciones autonómicas del 2015.

Según ha sabido Vozpópuli, esta coincidencia no ha gustado demasiado al PSOE de Extremadura. Tanto por el hecho de copiar literalmente el mensaje como por que venga precisamente de Redondo. El asesor del jefe del Ejecutivo no es precisamente la figura más querida en el socialismo extremeño. Fuentes del PSOE de Extremadura admiten que se ha comentado internamente la coincidencia, pero que no se le ha dado mayor importancia y que tampoco hay "malestar".

"Es como si nosotros copiamos un hashtag (de Twitter) que por ejemplo hace la Comunidad Valenciana en la lucha contra la desigualdad", dicen estas fuentes. "No hay ningún problema".

Vara firmó ante notario

Las similitudes entre las dos campañas de comunicación son muy evidentes. Vara y su equipo diseñaron su "Agenda del cambio" a lo largo de 2014. La directora de campaña era Ascensión Godoy, secretaria de Organización del PSOE extremeño. La agenda era un programa de 60 reformas que el entonces candidato se comprometía a aprobar si recuperaba la Junta. Vara firmó el documento ante notario en enero del 2015.

Después de ganar las elecciones, se creó la página web extremaduracumple.es, en la que se recoge el grado de cumplimiento de la agenda. Según la Junta, y a menos de un año de terminar la legislatura, se ha cumplido el 92,5% de las 60 reformas propuestas. Cada compromiso se identifica como "completo, incompleto o sin progreso".

Al igual que en el caso de Vara, la "Agenda del cambio" de Sánchez está dividida en bloques. Los ejes temáticos son prácticamente idénticos. Existen diferencias propias del ámbito territorial. Extremadura tiene una parte muy centrada en la agricultura y el campo, mientras que la agenda del presidente del Gobierno hace más hincapié en Europa. Los cuatro pilares de la "Agenda del Cambio" de Sánchez son: "Consolidar el crecimiento económico y el empleo digno, igualdad y cohesión social, regenerar la democracia y cohesión territorial y la construcción europea".

El fichaje de Redondo

El fichaje de Redondo nunca gustó a Vara por su pasado junto a Monago. El presidente de la Junta de Extremadura calificó su incorporación al PSOE de "chocante" cuando Sánchez anunció incluyó al asesor en su equipo en septiembre del 2017. Vara dijo entonces que Sánchez le había llamado para comunicárselo.

Sánchez también telefoneó a Vara cuando nombró a Redondo Director del Gabinete de Presidencia tras ganar la moción de censura. Una decisión que sorprendió al PSOE. "Así lo ha decidido el presidente porque lo que le aporta entiende que son elementos positivos", dijo Vara.

La mano de Redondo se ha dejado sentir en estos dos meses de Sánchez en la Moncloa. Las imágenes del presidente haciendo deporte o la fotografía del Falcon con las gafas de sol son propias de la escuela política americana que defiende como asesor político.