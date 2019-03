El número dos del PP por Madrid Adolfo Suárez Illana ha expuesto este jueves su visión sobre el aborto en una entrevista con Onda Cero. Entre otras afirmaciones, ha asegurado que "las mujeres tienen que elegir entre ser madres de un niño vivo o un niño muerto", por lo que "hay que ayudarlas". De este modo, "si la madre no puede hacerse cargo de él, lo tiene que hacer el Estado", ha afirmado.

El hijo del expresidente del Gobierno también ha dicho que "los neandertales también lo usaban [el aborto]": "Lo que pasa es que esperaban a que naciera y entonces le cortaban la cabeza". Y ha dicho, además, que "en Nueva York se ha aprobado una ley por la cual se permite el aborto después del nacimiento".

Ley de plazos

Al ser preguntado por Carlos Alsina sobre si el PP llevará en su programa electoral la reforma de la ley de plazos sobre el aborto (actualmente vigente), Suárez Illana ha respondido que "no", porque "no existe consenso para ello". Aún así, ha lamentado que el aborto se lleve 100.000 vidas al año en España y cree que "es una salvajada que no intentemos hacer nada por reducir esas cifras".

Cree que "debemos ir hacia una sociedad en la que se respete más el derecho a la vida" y por ello dice que su partido propondrá una ley de ayuda a la maternidad.