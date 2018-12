Una exparlamentaria acusa a C's Andalucía de haber falseado su firma

La exparlamentaria de Ciudadanos Andalucía, María del Carmen Prieto Bonilla, acusa al grupo dirigido por Juan Marín de haber "firmado por ella" una delegación de su voto que tuvo lugar en abril de 2016, cuando Prieto comenzaba su actividad como parlamentaria.

El hecho, en concreto, habría acontecido entre los días 25 y 26 de abril de 2016, previo a las sesiones parlamentarias de los días 26 y 27. Prieto envió el día 25 al partido la baja por enfermedad y a la vuelta se "encontró" con que el grupo parlamentario había firmado por ella la delegación de su voto en el portavoz, Sergio Romero, sin que ella, denuncia, hubiera dado su consentimiento. "Mi voto no era decisivo, pero eso no quita que pasaron por encima de mi derecho a voto", dice Prieto.

En su favor, la ahora exparlamentaria muestra a Vozpópuli el documento de la referida delegación de voto y su DNI: a simple vista, sendas firmas efectuadas supuestamente por ella no coinciden.

La versión de Ciudadanos

Fuentes de Ciudadanos han respondido a este periódico que Prieto sí que había dado su consentimiento "por teléfono".

Sin entrar en detalles sobre el ir y venir de la supuesta firma, las mismas fuentes naranjas apuntan que lo sucedido se enmarca dentro de un procedimiento parlamentario "habitual".

Prieto niega haber dado su consentimiento siquiera por teléfono y asegura que hizo lo que hizo precisamente "para ver cómo actuaban ellos".

"Me cabreé mucho por este tema y así se lo trasladé al grupo. Para esto sí les llame y les dije que si no me pasaban el documento de la delegación de voto, lo pediría al Parlamento. Me dieron los documentos y no me animé a dar más pasos con este tema", explica Prieto, que había comenzado su actividad como parlamentaria dos meses antes.

"Cambiar las cosas desde dentro"

Prieto apunta que este asunto desató en ella un germen de creciente desconfianza respecto a la dirección del partido, con la que no compartiría otras visiones. La propia Prieto afirmó en entrevista con este medio que a mediados de 2016 el líder del partido, Juan Marín, le "planteó hacer la vista gorda a enchufados del PSOE en Andalucía".

La propia Prieto reconoce que desde aquellos episodios "intentó cambiar las cosas desde dentro" y participó del movimiento crítico dentro del grupo naranja. En marzo de 2017, finalmente, Prieto abandonó el grupo parlamentario de Ciudadanos en Andalucía y pasó al grupo no adscrito, sin formar parte de ninguna lista en las actuales elecciones: asegura que ha decidido abandonar la política.