Abascal desafía a la Fiscalía: "Si quieren callarnos, tendrán que meternos en la cárcel"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha arremetido contra la Fiscalíatras la investigación abierta contra el número dos del partido, Javier Ortega Smith, por un posible delito de odio. "Este Gobierno, que está cogiendo tintes totalitarios gobernado por socialistas y 'podemitas', ha puesto a la Fiscalía a investigar a nuestro secretario general por incitación al odio", ha criticado.

"Dicen que nos oponemos a la invasión islamista. ¿Quién se atreve a negar que hay muchos que vienen con esa mentalidad? No nos caracteriza el odio a los de fuera, sino el amor a los de dentro. Si quieren callarnos, van a tener que meternos en la cárcel y ni aun así vamos a hacerlo", ha afirmado durante el acto de presentación del libro 'Santiago Abascal. La España Vertebrada' (Planeta, 2019), del escritor Fernando Sánchez-Dragó.

El Ministerio Público ha abierto diligencias contra Ortega-Smith después de que una asociación muslmana denunciase que su discurso durante un mitin en Valencia "fomentaba la creación de una atmósfera de temor y rechazo hacia las comunidades musulmanas".

"Seremos más fuertes frente al enemigo común que tiene un nombre muy claro y yo no dejaré de decirlo en todas las intervenciones. Nuestro enemigo común, el enemigo de Europa, el enemigo de la libertad, el enemigo del progreso, el enemigo de la democracia, el enemigo de la familia, el enemigo de la vida, el enemigo del futuro se llama la invasión, se llama la invasión islamista", decía el número dos de Vox.

"Licenciatura de verdad"

Preguntado por la falta de respuestas ante algunas preguntas de diversos ámbitos planteadas en el libro, Abascal ha defendido no tener doctorado ni máster pero sí una "licenciatura de verdad". "He tratado de formarme leyendo aquí y allá, pero no puedo presumir de una gran formación en materia económica", ha señalado. Aunque dice tener suficiente gente preparada alrededor para solventar esas carencias.

Un registrador de la propiedad, un notario o una abogada del Estado luego no saben parar un golpe de Estado"

"Un registrador de la propiedad, un notario o una abogada del Estado luego no saben parar un golpe de Estado, porque como no lo tenían en el temario de las oposiciones, pues se hacen un lío", ha bromeado en referencia a la actuación de Mariano Rajoy o Soraya Sáenz de Santamaría respecto al desafío separatista catalán.

Por otro lado, ha cargado contra la cobertura que los medios de comunicación hacen de la actividad del partido y de la composición de las listas. Además, ha defendido su estrategia de permanecer alejado de los focos sin ofrecer apenas entrevistas. "Llevan tres años sin llamarnos y ahora quieren que hablemos todo el rato, como ellos, como pollo sin cabeza. Hablamos con quien queremos y cuando queremos", ha rematado.

Asimismo, Abascal ha insistido ante el auditorio su voluntad de derogar las leyes de violencia de género y de memoria histórica y ha cargado contra las "cuotas" de mujeres en las empresas y organismos públicos. "Los progres han dominado desde hace mucho tiempo el pensamiento y han dominado el lenguaje que podíamos utilizar. Vox es la reacción a eso", ha proseguido. En este sentido, asegura no representar "ningún extremo" sino que se limita a defender "las cosas normales".